Çelik: Barış idealine darbe

Millî Eğitim eski Bakanı Hüseyin Çelik, İran’a saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı.

Çelik, şunları söyledi: “ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları, yalnızca iki devlet arasında yaşanan askerî bir çatışma değildir. Bu saldırılar, uluslararası hukukun temel ilkelerine, devletlerin egemenlik hakkına ve insanlığın ortak barış idealine yönelmiş açık bir meydan okumadır. Güçlünün hukuksuzluğunu dayatan bu anlayış, dünyayı daha güvenli değil; daha karanlık ve daha istikrarsız bir geleceğe sürüklemektedir. Her ne kadar İran’ın rejimi, bölgede yürüttüğü vekâlet savaşları, mezhep temelli nüfuz politikaları ve rejim ihraç etme çabaları ciddi biçimde eleştirilmeyi hak ediyorsa da; bu durum hiçbir ülkeye İran’a yönelik askerî saldırı hakkı vermez. Uluslararası hukuk, rejim beğenisine göre işletilemez.”

İstanbul - Seyhan Şentürk