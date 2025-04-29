'İstanbul’u toparlayabiliriz'

23 Nisan’da Marmara Denizi’nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul’un deprem sorunu yeniden gündeme geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “İstanbul’u birkaç yıl içinde toparlarız” dedi.

İstanbul depremi ve depreme hazırlık konusunda Murat Kurum’la konuşan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, görüşmeyi şöyle aktardı: “Kabine toplantısı öncesinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la konuştum. Alternatifli çalışma yaptık. İstanbul depremini konuşacağız. Kentsel dönüşümle ilgili yapılacakları ele alacağız” dedi. Çevre Bakanı Kurum’a, ‘İstanbul kurtulamayacak bir şehir mi? İstanbul depreme hazırlıklı hâle getirilemez mi?’ diye sordum. Murat Kurum çok net konuştu: ‘İstanbul toparlanamayacak bir şehir değil. Hep beraber hareket edersek, bir seferberlik ruhuyla çalışırsak, İstanbul’daki riski en aza indirir, İstanbul’u birkaç yıl içinde toparlarız. Biz bu işin üstesinden geliriz’ dedi.” Haber Merkezi

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