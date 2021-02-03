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İzmir'deki bilanço sular çekildikçe ortaya çıkıyor: "İlk defa böyle bir şeye şahit oluyoruz"

03 Şubat 2021, Çarşamba 19:00
İzmir'in Menderes ilçesinde sel sularına kapılarak can veren 2 kişinin bulunduğu araç Balaban Deresi'nden çıkarıldı. Selden zarar gören bölgelerde hasar tespit çalışmaları yapılırken, Balaban Göleti'nde de su tahliyesi sürüyor.

İzmir'de kuvvetli yağışın yol açtığı sel ve su baskınlarının verdiği hasar, sular çekildikçe gün yüzüne çıkıyor.

Kent merkezinde 24 saat içinde metrekareye 155 kilogram yağış alan İzmir, sel sularına kapılıp yaşamını yitiren Hıdır Öztürk ve aynı araçtaki damadı Kaan Soydan'ın acısını yaşıyor.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) rakamlarına göre, ekiplerin yardımıyla 55 kişinin selden son anda kurtarıldığı kentte hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor. Yağış anında ve sonrasında gelen yaklaşık 3 bin ihbar noktasına acil müdahale eden yetkililer, şimdi koordinasyon halinde İzmir'i selin izlerinden kurtarmaya ve ardında bıraktığı hasarları onarmaya çalışıyor.

En büyük hasarı alan bölgelerden biri Menderes oldu

Menderes ilçesi Yeniköy Mahallesi Balaban Deresi yakınlarında sel sularına kapılarak can veren Hıdır Öztürk ve Kaan Soydan'ın bulunduğu araç, iş makinalarının çalışmasıyla dere kenarına çıkarıldı. İZSU ekiplerinin deredeki ıslah çalışması sürüyor. Balaban Deresi'nde su tahliyesi ve köprüdeki araç geçişi de kontrollü olarak sağlanıyor.

Şehirdeki çamurları temizleme çabası sürüyor

İlçe kaymakamlıkları ve belediyelerin yetkilileri selden zarar gören bölgelerde hasar tespit çalışmaları yapıyor. Evlerini ve iş yerlerini su basan bazı vatandaşlar hasarın giderilmesini bekliyor. Karabağlar Muammer Akar Mahallesi'nde yaşayan çok sayıda vatandaş da ekiplerin vidanjörlerle yürüttüğü çalışmaları sonlandırmasını bekliyor.

Mahalle sakinlerinden Çevre ve Hayvanları Koruma Derneği (KARÇEV) Başkanı Sibel Altun, Poligon Deresi'nin taşmasına ve sel sularının zemin katlara verdiği zarara tanık olduğunu anlattı. Önce engellileri sonra da ev ve sokak hayvanlarını kurtardıklarını aktaran Altun, sular çekildikten sonra da hasarın ortaya çıktığını, resmi kurumların desteğiyle zorlu süreci atlatmak istediklerini ifade etti.

Aynı bölgede kahvehanesi bulunan Sevgül Mete, iş yerinde yaklaşık 10 bin liralık hasar oluştuğunu dile getirerek "İş yerim su altında kaldı, yetkililerden destek bekliyoruz, zararımızın karşılanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Tahliye edilen bölgelerde durum

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 15 araç ve 30 personelle para ve eşya desteği için tespit işlemleri başlatıldı.

Görece'deki barınma alanları su altında kalan 56 mevsimlik tarım işçisinin geceyi Görece Çok Amaçlı Salonu'nda geçirmesi sağlandı.

Menderes'te Yeniköy Balaban Göleti'nin taşmasını önlemek başlatılan su tahliyesi nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşlara da sıcak yemek ve erzak kolisi dağıtıldı.

Türk Kızılay ise selden zarar gören tüm bölgelerde 22 afet uzmanı ve 100'e yakın gönüllü ile vatandaşlara ulaşıldığını, afetzedelerin beslenme ihtiyaçlarının karşılandığını, 300'den fazla aileye 1 aylık hijyen paketi ve gıda desteğinde bulunulduğunu duyurdu.

Balaban Göleti'nde su tahliyesi sürüyor

Sağanaktan dolayı bazı tarım arazilerinin sular altında kaldığı, derelerin taştığı ilçenin Yeniköy Mahallesi'ndeki Balaban Göletin su seviyesi yüzde 100'ü geçip taşınca gövdede hasar oluştu.

Gerekli tadilatın yapılması ve olası bir kazanın önüne geçmek için göletteki fazla su tahliye edilerek kontrollü bir şekilde Balaban Deresi'ne aktarılıyor.

Çalışmanın, hesaplamalara göre gövdede zararın oluştuğu seviyeye kadar sürdürülmesi planlanıyor.

Göletin fazla suyunu tahliye çalışması, drone ile havadan görüntülendi.

Ayrıca, Balaban Deresi'nin sağ ve sol bandındaki 500 metrelik alanda ikamet edenlerin evlerinin güvenlik nedeniyle boşaltılması işleminde de sona gelindi.

"İlk defa böyle bir şeye şahit oluyoruz"

Mahalle sakinlerinden 63 yaşındaki Yusuf Yaldız, yaklaşık 15 yıldır bu bölgede oturduğunu söyledi.

Yaldız, "Bu göletin hiç taştığını görmedik. İlk defa böyle bir şeye şahit oluyoruz. Şu anda köyde bir tehlike yok. Suyu kontrollü olarak boşaltıyorlar." dedi.

AA

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