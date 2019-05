Kamuoyunun sesine kulak tıkamamalıyız

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, “AK Parti olarak kamuoyundan gelen sese kulaklarımızı tıkarsak, va-tandaşa hizmet iddiamızın gerisinde kalmış oluruz” dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu, hükümetin kamuoyundan gelen eleştirilere kulak vermesi, Türkiye’de çoğulcu bir demokrasinin, özgürlükçü bir hukuk devletinin gelişmesi yönünde adımlar atması gerektiğini söyledi. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerini iptal kararından sonra Twitter’da paylaştığı, “Hukukun sesini kısarsanız, Allah da sizin iflahınızı kısar” mesajı çok tartışılan Yeneroğlu, son dönemdeki siyasi gelişmeler hakkında DW Türkçe’nin sorularını cevapladı. Dile getirdiği görüşlerin, “zor zamanlarda, ülkesini seven bir vatandaş olarak prensipleri hatırlatma çabası” olduğunu söyleyen Yeneroğlu, “AK Parti olarak kamuoyundan gelen sese kulaklarımızı tıkarsak, vatandaşa hizmet iddiamızın gerisinde kalmış oluruz” diye konuştu.

Yeneroğlu’nun açıklamarı şöyle;

Prensipleri hatırlatmaya çalışıyorum

“Demokratik hak ve özgürlükler, devletler tarafından bir kere benimsendiğinde artık şaşmaz bir makina gibi işleyen, sınamalardan bağımsız değerler değil. İnsan hakları, ifade özgürlüğü, çoğulculuk, yargı bağımsızlığı gibi evrensel prensipler dünyanın her yerinde adeta her gün yeni sınavlara tabi tutulurlar. Batı Avrupa ülkelerinden de sayısız örnek verebilirim. Benim ifadelerim, zor zamanlarda, ülkesini seven bir vatandaş olarak prensipleri hatırlatma çabası. Bu çaba, tekil ya da istisnai bir çaba da değil. AK Parti’nin temel pozisyonu da bu ilkeler üzerine bina edilmiş durumda. Millet olarak çok zorlu, aynı zamanda duygusal bir süreçten geçtik. Hâlâ geçiyoruz. Böyle durumlarda eleştiri, kimileri için varoluşsal bir tehdit olarak algılanabiliyor. Güvenlikle ilgili endişelerimiz azaldıkça, eleştiriyle ilgili daha verimli bir ortamın oluşacağına inanıyorum.”

Yapıcı eleştiriler çıtayı yükseltmeye yarar

“Öte yandan her ifadeyi AK Parti’ye indirgeyip “parti içinde kriz” olarak yorumlayan kesimlerin de eleştiri kültüründe ciddi sorun var bence. AK Parti, sistem eleştirisini çok sağlam bir şekilde yapabildiği ve doğru uygulamalarla sistemin aksayan yanlarına nüfuz edebildiği için başarılı oldu. Şimdi tek rakibi yine kendisi. Yapıcı eleştiriler ancak AK Parti’nin kendi çıtasını yükseltmesine yarar. Farklı fikirlerin olması tabii ve istenen bir şey. Demokratik meşruiyet zemininde her konuyu tartışabiliriz. Linç dili karşısında başlarda dehşete düşsem de, artık göz ardı etmeye çalışıyorum. Fikir ayrılıkları karşısında nefrete sarılanlar kadar, mutedil bir dile ve nezakete sahip insanlardan çok olumlu tepkiler de alıyorum. Nefret saçanların sesi belki çok çıkıyor, ama çoğunluğu hâlâ bu toprakların nazik insanları oluşturuyor.”