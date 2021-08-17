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17 AĞUSTOS 2021 SALI - YIL: 52

Kastamonu Temsilcimiz Vapur: Bozkurt’taki manzara kıyamet provası gibiydi

17 Ağustos 2021, Salı
Yeni Asya Gazetesi Kastamonu Temsilcisi İbrahim Vapur, Kastamonu ve civar ilçelerinde yaşanan sel felâketini anlatırken, “Manzara mahşer provası gibiydi” dedi.

İSTANBUL / YENİ ASYA - NURSEZA PARLAKOĞLU
nursezaokur3@gmail.com

 

Vapur, sel felâketini anlattı. Vapur, “Şiddetli yağmur Kastamonu’nun merkezinde ve İnebolu’da felâkete dönüşmeden atlatıldı. Bozkurt, Azdavay, Şenpazar ve Küre ilçelerinde sel baskınlarında korku dolu anlar yaşandı. Bu manzara karşısında Kastamonu ve İnebolu Yeni Asya temsilcisi olarak; Rasim Sürav’la telefon görüşmemiz sonrasında âcilen 100 kişi için kefen, ihtiyaç sahiplerine maddî nakit desteği (Avustralya Yeni Asya Nur Vakfı temsilcisi Fatih Yargı, ilk etapta 50 bin lira gönderdi elimize geçtiğinde dağıtılacak) ve Taziye ve Hastalar Risalesi götürmek üzere Bozkurt yoluna çıktık” dedi. 

ÇOK YERDE KONTROL VAR

Felâketten bir gün sonra Cuma günü yola çıktıklarını söyleyen Vapur, “3 saatte ancak ilçeye vardık. Yolu yer yer tek şeride düşürmüşler geçişe izin vermiyorlardı, çok yerde kontrol vardı. Yollar tamir ediliyor, yardım konvoyları tır’lar, kamyonlar, kamyonetler sürekli yardım taşıyor. Askerî araçlar resmî arabalar erzak taşıyor. Tam bir seferberlik. Bozkurt ilçesini çok iyi tanırım. Esnaf ve yakın dostlarımız vardı. Bunlardan birisi Ahmet Keşepli ve oğlu Fatih Keşepli. Kuyumculuk, beyaz eşya, fırıncılık vs. ile uğraşıyorlardı. Yıllardır bizim Yeni Asya takvimimizi bastırır, müşterilerine dağıtırlardı. Oğlu Fatih sel sularında şehit olmuş. Allah rahmet eylesin mekânı Cennet olsun inşallah. Buradaki bütün esnaf takvimleri bize bastırır. Beş binlik nüfusun iki mislisi takvim bastığımız olmuştur” ifadelerini kullandı.

İLÇE ÇAMURA GÖNÜLMÜŞ

İlçenin yok olduğunu ifade eden Vapur, “Çamur deryasına dönmüş. Sanki bir mahşer provasıydı. Hummalı bir çalışma var. Kepçeler, damperli kamyonlar, çamur ve ağaçları yüklüyor, taşıyorlar. Devlet, asker ve yardım kuruluşları halka erzak, su, giyecek ve yemek dağıtıyorlar. Bozkurt, Abana ve İnebolu müftü ve imamları seferber olmuşlar. Bu çalışmaları gözüm yaşlı izlerken önüme çizmeli birisi geldi göz göze geldik, Sayın Süleyman Soylu. “Tanıdın mı beni?” “Tanımam mı İbrahim Vapur hiç değişmemişsin” dedi. “Sayın bakanım yıllar önce bu ilçeleri beraber aynı otobüste gezmiştik hatırlıyor musun?” dedim. “Hatırlamam mı İbrahim Bey” dedi. “Efendim biz de Yeni Asya Vakfı olarak felâketzedelere ilk etapta arkadaşların gönderdiği elli bin lira bağış ve yüz kişilik kefen getirdik” dedim. “Yeni Asya’ya teşekkürler” dedi. “Benim ilçem Şenpazar, selden esnaf büyük zarar gördü” dedim, “Allah bir daha böyle sıkıntıları yaşatmasın elimizden geleni yapacağız gerekli talimatlar verdik” dedi. Vedalaştık ve tekrar gelmek üzere ilçeden ayrıldık” şeklinde konuştu. 

AĞAÇLAR KÖPRÜLERİ TIKADI

Vapur ilerleyen günlerde de yardımlara devam edeceklerini söyleyerek, “Bozkurt’da kadim dostum 1972 Yeni Asya Gazetesi çalışanlarından ve halihazırda Bozkurt İnkişaf Gazetesi çıkaran Hasan İnan’la müşterek çalışmalarımızı sürdüreceğiz inşallah” dedi. Selin böyle büyük bir felâkete dönüşmesinin sebebi ile ilgili Vapur, “Sel sularıyla gelen ağaçlar her köprünün altını tıkıyor set oluşuyor yükselen sular köprüyü yıkıyor, sular köprüye vardığında metrelerce yükseliyor ve taşıyor etrafa dağılıyor. Bozkurt’da çay yatağı geniş olmasına rağmen bütün köprülerde suyun tıkanması ile oluşan küçük barajların patlaması felâkete sebep olmuştur. Osmanlı zamanında yapılan kemerli köprüler günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Bazı yerlerde eğimli araç geçişine uygun köprüler var. Köprülerin düz olmasının da etkisi büyük. Allah beterinden korusun” ifadelerini kullandı.

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