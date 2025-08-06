Enflasyon karşısında eriyen maaşlar görülmeli

Yaklaşık 6 milyon memur ile memur emeklisini kapsayan 8. dönem toplu sözleşme görüşmeleri için süreç bugün itibarıyla başladı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamuda ücret dengesizliğinin çalışma barışını tehdit ettiğini belirterek, “Piyasa gerçekleri görmezden gelinmemeli, reel kayıpları telafi eden, çalışanın hakkını teslim eden tekliflerle gelinmelidir. 2025 Temmuz ayı enflasyonunun %2,06 olarak açıklandı. Kamu görevlileri, Hakem Kurulu kararı olan %5 artışı henüz yeni almışken, bu ay açıklanan enflasyon rakamları zamlarının bir kısmını eritmeye yetti” diye konuştu. Düşük zam oranları ve enflasyon farkına dayalı sistem, kamu görevlilerinin yaşadığı kayıpları telafi etmediğine dikkat çeken Yalçın, “Beklentimiz; enflasyon verilerini, beklentilerini ve kamu görevlilerinin yaşadığı alım gücü kaybını dikkate alan gerçekçi ve çözüm odaklı bir öngörüyle Memur-Sen’in teklifleri üzerinden masaya gelinmesidir” şeklinde konuştu. ANKARA - ADNAN SOLMAZ

Okunma Sayısı: 203

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.