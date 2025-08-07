Meclis derhal devreye girmelidir!

Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, kamu kurumlarına sahte diplomalarla yerleşen kişilerin ve e-imza sahtekârlıkları ile yapılanların oluşturduğu büyük güvenlik açığı ve toplumsal adaletsizlik üzerine harekete geçti.

Sahteciliği şeffaflık önler - Kamu kurumları da rant alanına dönüşmüş durumda! Son aylarda art arda gelen sahte diploma ve e-imza sahteciliği skandallarının ardından TBMM’ye araştırma komisyonu kurulması için önerge sundu. CHP’li Uzun önergesinde, “Devletin kılcal damarlarına sahte belgeyle sızılıyor. Bu yaşananlar çürümüşlüğün artık kokusunun katlanılmaz hâle geldiğinin ispatıdır. Yaşanan tüm gelişmeler gösteriyor ki ülkemiz için bu yüzyılın adı maalesef çürüme yüzyılıdır. Sadece bir sahtecilik değil, sistemsel yolsuzluk! Psikolog, akademisyen, eczacı, mühendis, hukukçu, öğretmen… Sahte diplomayla kamu görevindeler” dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni göreve çağıran Uzun, bu skandalın tüm boyutlarıyla araştırılması, sorumluların yargı önüne çıkarılması ve benzer olayların tekrar yaşanmaması adına sistemsel reformların yapılması gerektiğini ifade etti. Ankara - Mehmet Kara

