İhale çetesi de Külliye’de üs kurmuş

Devletin itibarını kullanarak dolandırıcılık yapan çete, depremi fırsata çevirdi; çakarlı araçlarla Külliye’ye girip milyonlarca liralık vurguna imza attı.

Türkiye, sahte diplomalarla kamuya yerleştirmeden, parayla profesörlük ve doçentlik belgesi düzenleyen siber dolandırıcılık çetelerinin sebep olduğu infialin etkisini hâlâ atlatamamışken, bu kez devleti doğrudan hedef alan çok daha organize ve sarsıcı bir dolandırıcılık şebekesi gün yüzüne çıktı. 6 Şubat depremlerini fırsata çeviren bu yapı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın katlarını mesken tutup müteahhitleri çakarlı araçlarla Külliye’ye taşıyarak milyonlarca lira dolandırdı. Üstelik bu kez sadece sahte belgeler değil, devletin en üst kurumları bile dolandırıcılığın dekoru haline getirildi.

Milyonlarca lirayı ceplerine indirdiler

T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre, dolandırıcılar sadece kamu kurumlarına sızmakla kalmadı; iş dünyasının güvenini kazanmak için Bakanlığın hesaplarına para yatırttı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde evrak imzalattı, örtülü ödenek adı altında milyonlarca lirayı ceplerine indirdi. Savcılık, aralarında eski Kayseri Erciyesspor Başkanı’nın da bulunduğu 15 kişi hakkında resmî belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından iddianame düzenledi. Mersin’deki özel bir okulun sahibi Nezir Arslan, Hatay’da inşa edilecek deprem konutlarının ihalesini alacağı vaadiyle önce 1 milyon, ardından 6 milyon lira daha “danışmanlık ücreti” olarak dolandırıcılara teslim etti. İmzaların bizzat Bakanlığın 15. katında atıldığını belirten Arslan, kendisini Daire Başkanı olarak tanıtan sahte görevlinin aslında kamu görevlisi olmadığını ise çok geç fark etti.