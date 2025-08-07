Üretici bir litre süt satıp bir bardak çay içemiyor

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ulukışla ilçesinde hayvancılıkla uğraşan üretici Murat Dündar’ı ziyaret ederek ederek hayvancılık sektörünün içinde bulunduğu darboğazı yerinde dinledi.

Görüşmede yem fiyatları, süt maliyetleri, ithalat politikaları ve denetimsizlik başta olmak üzere hayvancılığın temel problemleri konuşuldu. Üretici Murat Dündar, girdi maliyetlerinin hızla yükseldiğini belirterek, “Ahır giderleri arttı. Aşılar ücretli. Eskiden bir yıl ücretsizdi, sonra hep ücretli oldu. 20 yılı aşkın süredir ücretli. Veteriner sistemi yok, biz veterineri getiriyoruz. Aşı, ilaç, yem, elektrik, mazot hepsi gider. Bu işin maliyeti çok fazla. Her şey arttı. Ahır giderleri artınca hayvancılık sürdürülemez hale geldi. Çiftçilik yapmayanın bu işi sürdürmesi mümkün değil” diye konuştu. İstanbul - Seyhan Şentürk

