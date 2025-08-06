Emlâk vergisinde fahiş artışa tepki

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, 2026 yılında emlak vergisinde yüzde 1000’leri aşan oranlarda zam yapılmasına tepki gösterdi.

Vatandaşlar, tepkilerini şu sözlerle dile getirdiler: “Yüzde bin artması çok kötü bir şey. Bunun bir an önce geri çekilmesi gerekiyor. Vatandaş nasıl ödeyecek bu kadarını? Yüzde bin artış olur mu? 10 bin lira ödeyen 100 bin lira mı ödeyecek?” “Ne ile ödeyeceğim? Gelsin beni çalıştırırsa götürür bir yerde öderim. İki oda bir evim var. Ödeyecek durumum yok. 75 yaşında adamım. Çıkamıyorum pahalılıktan dışarı. 200 lira param vardı şimdi 150 lira su parası ödedim 50 lira param var cebimde. Yok ödeyecek durumum yok.” “Ödemek çok zor nasıl ödeyecek? Ya satacaksın ya da birine hibe edeceksin başka yapacak bir şey kalmamış.”

Osmaniye - Anka