Sahte düzeni değiştirmenin tek çaresi erken seçim

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, kamu kurumu yöneticilerinin elektronik imzasının kopyalanarak sahte üniversite, lise diploması ve sürücü belgesi düzenlenmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Arıkan, “Sahte diploma iddialarına dair kamuoyuna yansıyan her yeni detay, dehşet verici hale gelmiştir. Yıllarca okul sıralarında dirsek çürüten gerçek diplomalılar işsiz ve çaresizken; sahte diplomalılar ise unvan ve makam sahibi olmaktadır! Bu tablo, sistemin ne denli çürüdüğünün açık göstergesidir. Tamamen kokuşmuş ve yozlaşmış bu sistem düzeltilemez. Bu sahte düzeni değiştirmek için tek çare kalmıştır: O da erken seçimdir” dedi. Ankara - Anka

