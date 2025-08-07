Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Rüzgârları da biz aşılayıcı olarak gönderdik, sonra gökten bir su indirip onunla sizi suladık. Yoksa o suyu hazinesinde saklayan siz değilsiniz.

Hicr Suresi: 22

HADİS:

Hayata veda eden bir kimsenin namazı gibi ve Allah’ı görüyormuşcasına namaz kıl. Çünkü sen Onu görmesen de O seni görüyor.

Camiü’s-Sağir, No: 2486