AYET:
Rüzgârları da biz aşılayıcı olarak gönderdik, sonra gökten bir su indirip onunla sizi suladık. Yoksa o suyu hazinesinde saklayan siz değilsiniz.
Hicr Suresi: 22
HADİS:
Hayata veda eden bir kimsenin namazı gibi ve Allah’ı görüyormuşcasına namaz kıl. Çünkü sen Onu görmesen de O seni görüyor.
Camiü’s-Sağir, No: 2486
