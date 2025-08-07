Sahteciliği şeffaflık önler - Kamu kurumları da rant alanına dönüşmüş durumda!

MİLLÎ GÜVENLİK PROBLEMİ HALİNE GELEN DİJİTAL YOLSUZLUK, GÜNDEMİ SARSTI. ŞEFFAFLIĞIN OLMADIĞI YERDE ÇETELERİN HAYAT BULACAĞI BELİRTİLİYOR.

KAMU KURUMLARI RANT ALANINA DÖNDÜ

Sahte diploma ağı Meclis gündeminde

Kamu kurumlarına sahte diplomalarla yerleşen kişilerin ve e-imza sahtekârlıkları ile yapılanların oluşturduğu büyük güvenlik açığı ve toplumsal adaletsizlik muhalefeti harekete geçirdi. Son aylarda art arda gelen sahte diploma ve e-imza sahteciliği skandallarının ardından Muğla Milletvekili Cumhur Uzun tarafından TBMM’ye araştırma komisyonu kurulması için önerge sunuldu.

SAHTECİLİK ŞEFFAFLIKLA ÖNLENİR

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, kamu denetiminin şeffaflıktan uzaklaştıkça suç örgütlerinin devletin en kritik yapılarına yerleştiği uyarısında bulundu.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, çok sayıda kamu kurumu yöneticisinin elektronik imzasını kopyalayarak sahte üniversite, lise diploması ve sürücü belgesi düzenlenmesine ilişkin, “Kurumsal denetimin ortadan kaldırıldığı ve kamu denetiminin şeffaflıktan uzaklaştırıldığı bir yerde suç şebekeleri, devletin en kritik yapılarına kök salmış. Artık üniversiteler toplumun yararına bilgi üretme işlevini yerine getiremez noktada. Akademik kadrolar, diplomaların değersizleştirildiği, unvanların pazara düşürüldüğü bir düzene teslim edilmiş durumda. Bu iktidarın, bu çürümüş durumun önüne geçebilmesi mümkün değil” dedi.

Çürümüşlüğün adeta dibini gördük

Genel Başkan Irmak, diploma skandalına ilişkin, yıllar içerisinde kamu kurumlarının rant alanına dönüştüğünü söyleyerek, “Çürümüşlüğün adeta dibini gördük. Diploma, bebek, mafya çeteleri... Ülke kokuyor. Diploma çetesi iddiaları ise bunların en korkuncu. Çünkü burada bir de dijital güvenlik sorunu var. Ülkemizde akademinin, bürokrasinin ve kamu yönetiminin içine düşürüldüğü çürümüşlüğün yeni bir örneği” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin “organize bir yozlaşmanın batağında” olduğunu belirten Irmak, “Eğitimde liyakata dayalı olmayan atamalar, terfiler, siyasi kadrolaşma ve denetimsizlik politikaları, bugün kamu hizmetlerini işlemez hâle getirdi. Sadece akademide değil, diğer tüm kamu kurumları işlevsizleştirilmiş durumda” diye konuştu.

Sahte düzeni değiştirmenin tek çaresi erken seçim

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, kamu kurumu yöneticilerinin elektronik imzasının kopyalanarak sahte üniversite, lise diploması ve sürücü belgesi düzenlenmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Arıkan, “Sahte diploma iddialarına dair kamuoyuna yansıyan her yeni detay, dehşet verici hale gelmiştir. Yıllarca okul sıralarında dirsek çürüten gerçek diplomalılar işsiz ve çaresizken; sahte diplomalılar ise unvan ve makam sahibi olmaktadır! Bu tablo, sistemin ne denli çürüdüğünün açık göstergesidir. Tamamen kokuşmuş ve yozlaşmış bu sistem düzeltilemez. Bu sahte düzeni değiştirmek için tek çare kalmıştır: O da erken seçimdir” dedi.

E-imza soruşturmasında şok detay

E-imzaları taklit ederek sahte diploma üreten şebeke çökertilmesinin ardından soruşturmada kamuoyunu dehşete düşüren ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Hasankeyf’i yok eden Ilısu Barajı’nın inşaatını yapan Malamira İnşaat Şirketi’nin Yöneticisi Mehmet Baykara’nın diploması da sahte çıktı. İddianameye göre Baykara Yıldız Teknik Üniversitesi'nden İnşaat Mühendisliği'nden mezun olmuş gibi gösterildi. Baykara'nın diploması 27 Ağustos 2024'te oluşturuldu. Baykara'nın telefonunda da aynı gün diploma e-devlet üzerinden sorgusu yapıldı. Serbestiyet'in haberine göre sahte İnşaat Mühendisi Baykara'nın devletten ihaleler alıp baraj yaptığı ortaya çıktı.

Meclis derhal devreye girmelidir!

Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, kamu kurumlarına sahte diplomalarla yerleşen kişilerin ve e-imza sahtekârlıkları ile yapılanların oluşturduğu büyük güvenlik açığı ve toplumsal adaletsizlik üzerine harekete geçti.

Son aylarda art arda gelen sahte diploma ve e-imza sahteciliği skandallarının ardından TBMM’ye araştırma komisyonu kurulması için önerge sundu. CHP’li Uzun önergesinde, “Devletin kılcal damarlarına sahte belgeyle sızılıyor. Bu yaşananlar çürümüşlüğün artık kokusunun katlanılmaz hâle geldiğinin ispatıdır. Yaşanan tüm gelişmeler gösteriyor ki ülkemiz için bu yüzyılın adı maalesef çürüme yüzyılıdır. Sadece bir sahtecilik değil, sistemsel yolsuzluk! Psikolog, akademisyen, eczacı, mühendis, hukukçu, öğretmen… Sahte diplomayla kamu görevindeler” dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni göreve çağıran Uzun, bu skandalın tüm boyutlarıyla araştırılması, sorumluların yargı önüne çıkarılması ve benzer olayların tekrar yaşanmaması adına sistemsel reformların yapılması gerektiğini ifade etti.

İhale çetesi de Külliye’de üs kurmuş

Devletin itibarını kullanarak dolandırıcılık yapan çete, depremi fırsata çevirdi; çakarlı araçlarla Külliye’ye girip milyonlarca liralık vurguna imza attı.

Türkiye, sahte diplomalarla kamuya yerleştirmeden, parayla profesörlük ve doçentlik belgesi düzenleyen siber dolandırıcılık çetelerinin sebep olduğu infialin etkisini hâlâ atlatamamışken, bu kez devleti doğrudan hedef alan çok daha organize ve sarsıcı bir dolandırıcılık şebekesi gün yüzüne çıktı. 6 Şubat depremlerini fırsata çeviren bu yapı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın katlarını mesken tutup müteahhitleri çakarlı araçlarla Külliye’ye taşıyarak milyonlarca lira dolandırdı. Üstelik bu kez sadece sahte belgeler değil, devletin en üst kurumları bile dolandırıcılığın dekoru haline getirildi.

Milyonlarca lirayı ceplerine indirdiler

T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre, dolandırıcılar sadece kamu kurumlarına sızmakla kalmadı; iş dünyasının güvenini kazanmak için Bakanlığın hesaplarına para yatırttı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde evrak imzalattı, örtülü ödenek adı altında milyonlarca lirayı ceplerine indirdi. Savcılık, aralarında eski Kayseri Erciyesspor Başkanı’nın da bulunduğu 15 kişi hakkında resmî belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından iddianame düzenledi. Mersin’deki özel bir okulun sahibi Nezir Arslan, Hatay’da inşa edilecek deprem konutlarının ihalesini alacağı vaadiyle önce 1 milyon, ardından 6 milyon lira daha “danışmanlık ücreti” olarak dolandırıcılara teslim etti. İmzaların bizzat Bakanlığın 15. katında atıldığını belirten Arslan, kendisini Daire Başkanı olarak tanıtan sahte görevlinin aslında kamu görevlisi olmadığını ise çok geç fark etti.

Haber Merkezi