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7 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Kurtulmuş: Meclis, çözümün meşru adresidir

06 Ağustos 2025, Çarşamba 22:56
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yeni kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”na ilişkin ilk açıklama, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan geldi.

Kurtulmuş, komisyonun önemini ve amacını vurgulayan bir mesaj paylaştı. Kurtulmuş, “Bugün toplanan komisyon, halkın sesi olmanın yanı sıra toplumsal barışın taşıyıcısı, kardeşliğin teminatı ve Meclis’in çözümün meşru adresi olduğunu hatırlatma iradesidir. Canları pahasına bu vatanı savunan tüm kahramanlar, bugün burada başlattığımız sürecin manevi mimarlarıdır” ifadelerini kullandı.

TBMM - AA

Komisyon toplandı, ismi belirledi

PKK’nın fesih kararı ve silah bırakmasının ardından gerekli yasal düzenlemeler için TBMM’de kurulan komisyon ilk toplantısına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Komisyonun adı, ‘Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ olarak belirlenmiştir. Komisyon bir sonraki toplantısını, 8 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.00’te TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirecektir” denildi. TBMM Tören Salonu’nda yapılacak toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın kurumları adına yürüttükleri çalışmalar ve güncel gelişmeler hakkında komisyonu bilgilendirecek. Komisyonun çalışma süresi 31 Aralık 2025’te sona erecek. Ancak üyelerin beşte üç çoğunluğunun kararıyla bu süre her defasında iki aya kadar uzatılabilecek. Aynı çoğunlukla çalışmaların tamamen sona erdirilmesine de karar verilebilecek.

Ankara - Anka

 

 

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