Moskova'daki görüşmelerin sonucuna göre Rusya'ya yaptırımlara karar verecek

ABD Başkanı Donald Trump, Moskova'da Rus yetkililerle görüşmeler yapacaklarını ve bu müzakerelerden çıkacak sonuca göre Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar konusunda karar vereceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninin ardından basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un çarşamba günü Moskova'da Rus tarafıyla görüşeceğini anımsatarak, bu görüşmelerin sonucunu beklediğini söyledi.

Rusya'ya uygulayacağı yaptırımların yüzde 100 olacağı iddiasına yanıt veren Trump, "Hiçbir zaman yüzde olarak bir rakam vermedim ama bu konuda epey bir şey yapacağız. Biliyorsunuz, yarın (çarşamba) Rusya ile bir toplantımız var. Neler olacağını göreceğiz. O zaman kararımızı vereceğiz." şeklinde konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı en kısa sürede bitirmek istediğini ancak sürecin görünenden daha karmaşık olduğunu vurgulayan ABD Başkanı, Hindistan-Pakistan çatışmalarında oynadığı rolü örnek göstererek bu savaşı da hızlıca durdurmayı çok istediğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, ateşkes ve barış süreci konusunda adım atmamakla suçladığı Rusya'ya kısa süre sonra ciddi yaptırımlar uygulayacağını duyurmuştu.

Trump, kendisinden sonraki Cumhuriyetçi başkan adayının JD Vance olabileceğini söyledi

Trump, dün yaptığı "3. dönem adaylığını düşünmediği" yönündeki açıklamasının sorulması üzerine, kendisinden sonrası için JD Vance'i işaret etti.

ABD Başkanı, "Sizden sonra Cumhuriyetçilerin adayı JD Vance mi olacak?" şeklindeki soruya, "Bence büyük olasılıkla. Adil olmak gerekirse, o Başkan Yardımcısı. (Dışişleri Bakanı) Marco (Rubio) da JD ile bir şekilde bir araya gelebilir diye düşünüyorum. Tabii ki bunu konuşmak için henüz çok erken ama kesinlikle harika bir iş çıkarıyor ve şu anda muhtemelen favori konumda." yanıtını verdi.

Trump, dün CBNC News kanalına verdiği röportajda, 3. dönem başkan adaylığını şu anda düşünmediğini açıklamıştı.

Trump, Fed yönetim kurulu üyeliği için belirleyeceği isme hafta sonuna kadar karar verecek

Fed yönetim kurulunda boşalacak koltuk için bir isim belirleyip belirlemediği sorulan Trump, "Hafta sonundan önce karar vereceğim." dedi.

Söz konusu görev için birkaç adayları olduğunu belirten Trump, Fed Başkanlığı için de değerlendirme yaptıklarını ve aday sayısının şu anda dörde indiğini kaydetti.

Trump, Fed başkanlığı görevi için değerlendirdikleri isimler arasında eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh ve Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett ile iki kişinin daha olduğunu yineledi.

Fed'den geçen hafta yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Üyesi Kugler'in 8 Ağustos itibarıyla görevinden ayrılacağı duyurulmuştu.

Açıklamada, 13 Eylül 2023'ten bu yana Fed Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Kugler'in istifa mektubunu ABD Başkanı Trump'a sunduğu bildirilmişti.

Trump, Kugler'in Fed Başkanı Jerome Powell ile faiz oranları konusunda anlaşamadığını öne sürmüştü.

Trump, suçluların 14 yaşından itibaren yetişkinler gibi yargılanması gerektiğini savundu

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, başkentteki çeteler ve reşit olmayan suçluların, vatandaşlara rastgele saldırılar gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, "Washington DC'deki suç oranı tamamen kontrolden çıkmış durumda." ifadesini kullandı.

Çoğu 14 ila 16 yaşlarındaki gençlerin masum insanlara saldırdığını, soygun, yaralama ve silahlı saldırı olaylarına karıştığını belirten Trump, reşit olmayan suçluların kolluk kuvvetlerinden korkmadıklarını çünkü neredeyse hemen serbest bırakılacaklarını bildiklerini ancak artık bu durumun değişeceğini ileri sürdü.

Trump, başkentte son olarak bir kişinin "haydutlar" tarafından acımasızca dövüldüğünü, Washington DC'nin güvenli, temiz ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi gerektiğini vurgulayarak, "DC'deki yasalar, bu reşit olmayanları yetişkinler gibi yargılamak ve 14 yaşından itibaren uzun süre hapis cezasına çarptırmak için değiştirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Washington DC'yi federal kontrol altına almak, bu şehri olması gerektiği gibi yönetmek, suçlulara artık bu suçlardan paçayı sıyıramayacaklarını bildirmek zorunda kalacaklarını ifade eden Başkan Trump, söz konusu durumun devamı durumunda yetkilerini kullanarak başkenti "federalleştireceği" uyarısında bulundu.