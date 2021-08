Kayyım rejimi İnci ile sürüyor

Akademisyenler, Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan rektör Naci İnci’yi protesto etti: “Rektör yardımcılığı ve vekilliğindeki icraatlarla üniversiteyi yıkma planının bir faili olduğunu ispatladı.”

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atamalarını protesto eden akademisyenler, eylemlerinin 236’ncı gününde açıklama yaptı. Akademisyenler her iş günü olduğu gibi bugün de “Kabul Etmiyoruz Vazgeçmiyoruz” diyerek arkalarını 158’inci kez rektörlük binasına döndüler ve “Feyzi Erçin Yalnız Değildir”, “Cemre Baytok İşine Geri Dönsün” yazan dövizler ile üzerinde “Can Candan Yalnız Değildir” yazan Can Candan fotoğrafları taşıdılar. Üniversite içerisine basının hâlâ alınmadığı belirtilen açıklamada, “Sizlere hâlen basının alınmadığı, çevresinde polisin ağır silâhlarla devriye gezdiği, her köşesinin kameralarla, özel güvenlik güçleri ve sivil polislerce denetlenmeye çalışıldığı, girişlerine yüksek demir parmaklıkların yerleştirildiği kampusümüzden sesleniyoruz” denildi.

Akademisyenlerden %95 red aldı

Yeni rektör Mehmet Naci İnci’nin üniversitede görev yapan akademisyenlerden yüzde 95 ret oyu aldığı hatırlatılan açıklamada, “Üniversite mensuplarının tercih ve iradelerini yok sayan bu atama, bir hatanın tekrarından öte, üniversitelerin özerkliğine karşı köklü bir husûmetin açık ifadesidir. Naci İnci, Melih Bulu dönemindeki rektör yardımcılığı ve vekilliği sürecinde yaptığı icraatları ile Boğaziçi Üniversitesi’ni yıkma planının bir faili olduğunu ispatlamıştır” ifadelerine yer verildi. İnci’nin atanmasının önceki rektör Melih Bulu’nun yönetim anlayışının devamı olduğunu dile getiren akademisyenler, “İki arkadaşımızın işine son veren, Cinsel Tacizi Önleme, Eğitim ve Destek Koordinatörlüğü Ofisi koordinatörünü görevinden alan ve türlü hukuksuz uygulamanın altında imzası olan Naci İnci’nin atanması bir önceki kayyım rejiminin devam edeceğinin bir habercisidir” dedi.