KKTC’de askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 11 er yaralı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Güzelyurt kentinde askeri aracın otomobille çarpışmasının ardından devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde meydana gelen trafik kazasında 1 askerimizin şehit olduğunu, 11 askerimizin de yaralandığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık için taziye mesajı yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Piyade Er Uğurcan Işık’ın şehit olduğu trafik kazasında 11 askerin de yaralandığı ve tedavilerine derhal başlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.” Öte yandan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Bakanlığın sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Güler, mesajında, “Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.” ifadelerini kullandı. AA

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