Korona verileri TÜİK rakamlarına dönmesin

Niğde Milletvekili Gürer: “İşsizlik ve enflasyon oranlarını düşük çıkarmak için verilerle oynayan TÜİK gibi, Sağlık Bakanlığı da teşhis konup eve gönderilen hastaları günlük vak’alar içinde saymıyor mu?”

Haber: Recep Gören

CHP Niğde Milletvekili Ömer Gürer, Sağlık Bakanlığı tarafından günlük açıklanan koronavirüs tablosunun son zamanlarda ekonomiye dair verilerde çelişkili açıklamalar yapan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri gibi algılanmaya başlandığını savundu. Gürer, “İşsizlik ve enflasyon oranlarını düşük çıkarmak için verilerle oynayan TÜİK gibi, Sağlık Bakanlığı da teşhis konup eve gönderilen hastaları günlük vak’alar içinde saymıyor mu?” dedi. Gürer, yaptığı yazılı açıklamada, evde tedavi edilen hastaların günlük verilere eklenmediğini, hastaların evlerine gönderilip vaka sayıları düşük tutularak hastalıkta başarı sağlandı algısı oluşturulduğunu ve bunun hastalığı yaydığını iddia etti. Gürer aynı zamanda, evde tedavi gören hastalar için sağlık çalışanlarının arttırılmasını ve evde tedavi gören hastalara yönlendirilmesini istedi.

Teşhis öncesi bulaştırma bu kadar düşük mü?

Gürer sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir kişi onlarca insana hastalık bulaştırıyor diye bilim insanları açıklama yaparken ortaya çıkan vakalar çevresine hastalığı bu kadar sınırlı mı bulaştırıyor? Vaka verileri netleşinceye kadar hasta aramızda gezdiğine göre teşhis öncesi bulaştırma bu kadar düşük mü? Sosyal mesafe ortadan kalkmışken bu kadar az vak’a, virüsün etkisinin düşüklüğüne dair bir algı yaratmaz mı? Ekonominin kırılgan ve sorunlu olması, hastalık rakamları düşük gösterilmesinde bir neden mi? Yoksa sürü bağışıklığı yöntemine mi geçildi?” CHP’li Gürer, “Sağlıkçılar alkıştan öte her türlü desteği fazlası ile hak ediyor. Bu dönemde atama bekleyen binlerce eğitimli sağlıkçı var. Bunlar bir an önce işe alınıp ev tedavilerinde olanlar için devreye konmalıdır. Covid-19 teşhisi konulanlara ‘evine git, kendini izole et, ağırlaşırsan gel’ denildiği ifade edildiğine göre bunların evde durumları yakın takibe alınmalıdır.” dedi.

Evdeki hastalar, hastaneden fazla

Gürer, “Vatandaşların bizlere ulaştırdığı şikâyetler dikkate alındığında tanı konan kişi sayısında, açıklanan rakamların çok üzerinde artış olduğu düşünülüyor. ‘Evine git, kendini izole et, ağırlaşırsan gel’ denilerek gönderilen hasta sayısının, hastanelerde yatan hasta sayısından fazla olduğu belirtiliyor.” dedi. Gürer, Niğde’de Kurban Bayramı öncesindeki vak’a sayısının, Kurban Bayramından sonra ikiye katladığı yönünde bilgilerin de geldiğine dikkat çekerek, “Bazı köylerde karantina uygulanıyor, ama Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı hasta sayısı hangi kriterlere göre duyuruluyor?” ifadelerini kullandı. Gürer, “Maske ücretli olduğu için günlerce haftalarca aynı maskeyi kullananlar var. Sürekli aynı maskenin kullanılması, hastalıktan korumadığı gibi virüsün daha çabuk bulaşmasına da neden olduğu bilim insanları tarafından açıklanmakta olup vatandaş maske alımında sıkıntı yaşıyor. Maskesini, denetimde göstermek için yanında taşıyor” dedi.