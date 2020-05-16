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16 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi

16 Mayıs 2020, Cumartesi
Koronavirüs salgını sürecinde yaşanan zorluklar küresel gıda tedarikine darbe vurdu. Ekonomistler, sadece mevcut gıda stoklarının değil, gelecek aylardaki ekim ve hasadın da etkileneceği görüşünde.

Koronavirüs salgını, gıda rekoltesinin yüksek, gıda kaynaklarının bol olduğu bir dönemde geldi. Ancak Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan habere göre korumacı kısıtlamalar, nakliyedeki zorluklar ve işleme sürecindeki aksaklıklar, küresel gıda tedarikine darbe vurdu ve dünyanın en yoksul bölgelerinde gıda güvenliğini tehdit ediyor. WSJ’ye konuşan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) kıdemli ekonomistlerinden Abdülrıza Abbasian “Çok gıda varken de gıda krizi yaşayabilirsiniz. İçinde bulunduğumuz durum bu” dedi. Birçok şehirde, pirinç ve buğday gibi temel gıda maddelerinin fiyatları arttı. Bu kısmen, ellerinde yeterli gıda bulunmasını teminat altına almak isteyen bazı ülkelerin koyduğu ihraç kısıtlamalarının panik alımlara yol açmasından kaynaklanıyor. Ticaret zorlukları ve sokağa çıkma kısıtlamaları da ürünleri çiftliklerden pazarlara, işleme tesislerine ve limanlara taşımayı zorlaştırıyor, ürünlerin tarlalarda çürümesine sebep oluyor. Aynı zamanda, dünya genelinde ekonomiler daralırken ve gelirler azalır ya da tamamen yok olurken, daha çok insan parasız kalıyor.

30 ülke açlık tehlikesinde

Hem arz hem talep krizi BM Gıda Programı’nın (WFP) baş ekonomisti Arif Husain “Geçmişteki krizlerin ya tedarik ya da talep yanıyla ilgilendik. Ama bu kez hem arz hem de talep sorunu ve küresel düzeyde. Daha önce görülmemiş bir durum” dedi. WFP yıl sonuna kadar 30 kadar ülkede açlık görülebileceği ve 130 milyon kişinin daha açlığın eşiğine itilebileceği uyarısında bulundu. ABD gibi tarımda kendine yeten ülkelerde şu ana dek fazla sorun görülmedi. Ancak diğer yoksul ya da varlıklı ülkeler, önümüzdeki aylarda ve yıllarda nüfuslarını nasıl besleyebilecekleri konusunda kritik sorunlarla karşı karşıya.  Ekonomistlere göre ilerideki en büyük tehlike, salgının sadece mevcut gıda stoklarını değil, gelecek aylardaki ekim ve hasadı da etkilemesi. Bu şimdiden, dünyanın bazı kesimlerinde yaşanıyor.

Afrika’da durum kötüye gidiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kıt’ada yetersiz beslenen 200 milyondan fazla kişinin durumunu daha da kötüleştirdiğini söyledi. Moeti, telekonferans yoluyla yaptığı basın brifinginde, Afrika’daki gıda güvenliğinin âcil bir durum olduğunu ifade ederek, yetersiz beslenenlerin bağışıklık sistemlerinin daha zayıf olduğunu vurguladı. Moeti, temel ihtiyaçların karşılanmasının devam etmesi gerektiğine işaret ederek, Birleşmiş Milletler’in yaptığı son raporda, 6 ayda yarım milyon kişinin ölebileceğinin ortaya konulduğunu kaydetti. İstanbul - aa 

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ABD en karanlık kışını yaşayabilir

ABD’de, Trump yönetimini koronavirüs salgınına karşı hazırlıklı olunması gerektiği konusunda uyardığı gerekçesiyle görevden alındığını iddia eden eski Sağlık Bakanlığı yetkilisi Dr. Rick Bright, Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komisyonu’nda ifade verdi. Dr. Rick Bright, salgınla daha etkin mücadele edilmemesi halinde, “ABD’nin modern tarihinin en karanlık kışını” yaşayacağı ikazında bulundu. Bright, salgında ikinci bir dalganın, grip mevsiminin gelmesiyle, eşi benzeri görülmemiş sayıda hastalığa ve ölüme neden olabileceğini söyledi. Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komisyonu’nda oturuma yüzünde maske ile gelen ve kendisi de aşı geliştirme uzmanı olan Bright, ABD’nin henüz bir aşı planı olmadığını ve bunun önemli bir endişe kaynağı olduğunu söyledi. Washington - aa

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Korona, Yemen’in dertlerini daha da arttırır

Birleşmiş Milletler Yemen özel temsilcisi Martin Griffiths Yemen’de korona salgını hakkında ikazda bulunarak, virüs ve dünyada ekonominin gerilmesi nedeni ile Yemen halkının daha da fazla sorun yaşayacakları uyarısına bulundu.

Parstoday’deki habere göre Griffiths Yemen konulu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumunda bu ülkenin korona salgını karşısında daha da kırılgan olduğuna işaretle, bu sayede Yemen sorunlarının daha da artacağını belirtti. Suudi koalisyon’un Yemen’e saldırısından 5 yıl geçerken Yemen kara, deniz ve havadan sıkı kuşatma altında direnmeye devam ediyor. Suudi koalisyonun açtığı savaşa ilaveten bu ülkede korona salgını, Yemen’in en büyük sorunu haline geldi, zira savaş sırasında hastaneler ve tedavi merkezlerinin çoğu koalisyon saldırılarında tahrip edilmişti.

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Salgını kontrol altına alabilmek 5 yıl sürebilir

Dünya Sağlık Örgütü’nün Baş Bilim İnsanı Soumya Swaminathan, yeni tip Koronavirüs’ü (Covid-19) kontrol altına almanın 5 yıl kadar sürebileceğini ifade etti. T24’deki habere göre tecrübeli bilim insanı, “Bu şeyi kontrol altına almak için 4-5 yıllık bir süreçle karşı karşıya olabiliriz” dedi. Dünyanın en iyi bilim insanları bir aşı üretme çabasında olsa da “bunun biraz daha süre alacağını” belirten Swaminathan, olası bir aşının dağıtımı konusunda da birçok soru işareti olduğuna dikkat çekti. Swaminathan, virüsün mutasyon geçirmesi durumunda aşının etkisiz olacağını da vurguladı. Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak’a sayısı 4 milyon 500 bini geçti. Covid-19 kaynaklı ölümler ise 302 bini aştı.

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