Kredi kart borçluların sayısı giderek artıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) verilerine göre, kredi ve kredi kartı borçlarından dolayı takibe düşen yurttaşların sayısı arttı.

Vatandaşlardan Zeynel Akcan, “Allah sabır versin millete. Her geçen gün kötüye gidiyor. korkuyorum, gerçekten korkuyorum” derken Faruk Kazancı “Ben daha önce beş tane kredi kartı kullanıyordum. O zaman ödeyebiliyordum ama şu an bir tane kredi kartı kullanayım ödeyemiyorum. Her şeyde kredi kartına yükleniyorsun. O yüzden ay sonu geldiği zaman işin içinden çıkamıyoruz” diyerek dert yandı. Ahmet Emin Ateş “Durum daha kötüye gidiyor. Bunun için ekonomist olmaya gerek yok. Her şey ortada. Kredi kartını kullanırken endişe duyuyoruz ama mecbur kullanıyoruz. Öğrenci olarak borç öderken kat kat zorlanıyoruz” dedi. Aydın Karahasanoğlu, “Gidişat çok iyi değil. Diyorlar ki dünyada ekonomik sıkıntı var ama ben bakıyorum öyle bir sıkıntı yok dünyada. Türkiye’de pazara gidiyorsun 2-3 bir şey alıyorsun, torbayı doldurmuyor bile bin liradan aşağı çıkamıyorsun. Asgari ücretle geçinmek çok zor oldu. Bir ailede 2-3 kişi çalışmıyorsa o ailenin geçinmesi çok zor. Ölmek mi lazım yani ne yapmak lazım.” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Anka