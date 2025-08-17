Hükümetten sadaka gibi teklif

Hükümet, memur maaş zamları için verdiği ikinci teklifte ilk teklife ek olarak sadece taban aylığa 1000 lira zam teklifinde bulundu.

'En düşük memur maaşı, 67 bin lira olmalı' Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Taban aylığa bin TL sadece artışta bulunuldu. Adres doğru ama miktar son derece yanlış. Bu masadan mutlaka ama mutlaka önemli sonuçlar çıkması gerekiyor. Bu teklif beklentiyi karşılamaz onu çok net olarak söylüyorum. Bu bizlere, sendikalarımıza sahayı işaret etmek demektir. Sürecin olumluya evrilmesini istiyoruz. Bir an önce yeni teklif açıklansın. Böyle bir teklif olmaz" dedi. Haber Merkezi

