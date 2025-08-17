"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

Daha fazla geç kalmadan harekete geçilmeli - 17 ağustos 1999 depreminin yıl dönümü...

17 Ağustos 2025, Pazar 08:51
İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Hüseyin Talak, “Ülkemiz depremler karşısında kırılgan bir yapı stokuna, yetersiz planlama anlayışına ve denetimsiz bir yapı üretim sürecine sahiptir. Daha fazla geç kalmadan harekete geçilmelidir” dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Hüseyin Talak, 17 Ağustos Gölcük Depremi’nin yıl dönümüne ilişkin, “17 Ağustos 1999’dan 6 Şubat 2023’e oradan günümüze uzanan süreç göstermiştir ki, ülkemiz depremler karşısında kırılgan bir yapı stokuna, yetersiz planlama anlayışına ve denetimsiz bir yapı üretim sürecine sahiptir. Buna karşılık bilimsel bilgi ve mühendislik birikimiyle bu sorunların üstesinden gelmek mümkündür. Bunun için ülkemizin hem yetişmiş insan gücü hem de maddi olanakları yeterlidir. Daha fazla geç kalmadan, bir tek insanımızı daha yitirmeden, bilimi ve kamusal sorumluluğun rehberliğiyle harekete geçilmelidir” dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Hüseyin Talak, 17 Ağustos 1999 yılında yaşanan Gölcük Depremi’nin yıl dönümüne ilişkin basın açıklaması yaptı.

Nüfusumuzun büyük çoğunluğu deprem tehlikesi bulunan bölgelerde 

“Aradan geçen 26 yıla rağmen, deprem tehlikesi bugün hâlâ İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde yaşayan yurttaşlarımızın en büyük endişesidir” diyen Talak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Nitekim bu endişe boşuna olmayıp, son derece haklı gerekçelere dayanmaktadır. İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında, Marmara Denizi’nde 23 Nisan 2025 tarihinde 6.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem, endişeleri bir kez daha harekete geçirmiş, şehrin depreme karşı ne kadar hazır olduğu konusunda soru işaretleri oluşturmuştur.

Topraklarımızın ve nüfusumuzun büyük çoğunluğunun deprem tehlikesi bulunan bölgelerde yer aldığı ve sıklıkla ülkemizin çeşitli noktalarında büyük depremlerin meydana geldiği açık bir gerçektir. Son yüzyılda Türkiye’de 85 yıkıcı deprem meydana gelmiş ve yaklaşık seksen beş bin civarında insanımız can vermiştir. Yani, ortalama her bir buçuk yılda bir yıkıcı deprem... Sonuç olarak, nüfusun yüzde doksan altısının deprem riski altında bulunan bölgelerde yaşadığı dikkate alındığında, yurttaşların öncelikli sorunu depremlere karşı güvenli yerleşim alanları ve güvenli yapılaşma ihtiyacıdır.

Samsun - anka

***

Depremi yaşayanlar duygulandı

Düzce’de 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 26. yıldönümünde düzenlenen sosyal farkındalık etkinliği sırasında vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Anıtpark Meydanı’nda yapılan etkinlikte, katılımcılara depremin süresince göz teması kurmaları istendi ve depremin anısı paylaşımında gözyaşlarıyla birbirlerine sarıldılar.

Düzce Belediyesinin açıklamasına göre, Marmara Depremi’nin 26. yılında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce sosyal farkındalık deneyi yapıldı. Bu çerçevede, Anıtpark Meydanı’nda yürüyüş yapan ailelere depremin süresi olan 45 saniye birbirlerinin gözlerinin içine bakmaları istendi. “Sizce 45 saniye uzun bir süre mi?”, “Sevdiğiniz kişiyle son 45 saniyeniz olduğunu bilseydiniz, ona ne söylerdiniz?” soruları yöneltildi. Marmara Depremi’ni hatırlayan vatandaşlar gözyaşlarını tutamayarak birbirlerine sarıldı. Düzce - aa

***

Rantçı yaklaşıma son verin

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin 26’ncı yılı kapsamında basın açıklaması yaptı.

Açıklamada “Depremler değil, ihmal öldürüyor. Piyasacı, rantçı yaklaşımlar reddedilmeli” denildi. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener ülkenin depreme hazır olmadığını söyleyerek: "Piyasacı, rantçı yaklaşımlar reddedilmeli; kamusal denetim esas alınmalı." dedi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 286
Yorumlar

