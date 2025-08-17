"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

8 kilometre boyunca yandı

17 Ağustos 2025, Pazar 10:09
Samsun'da dorsesinde yangın çıkan tır, 8 kilometre boyunca alevlerle yoluna devam etti.

Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tır, Kocaeli'nden aldığı kimyasal madde ve boyayı Azerbaycan'a götürürken Samsun-Ankara kara yolunun 18. kilometresinde bir anda yanmaya başladı.

Frenleri tutmayınca yaklaşık 8 kilometre boyunca dorsesi yanarak ilerleyen tırdaki kimyasal madde ve boyalar yola saçılarak yandı. Şarampolde bulunan demir bariyerlere çarparak durabilen aracın sürücüsü kendisini dışarı attı. Yangın, yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı.

Tır, aynı istikamette giden Çetin Yıldırım yönetimindeki 34 CTN 252 plakalı otomobil ile Bora Ulu idaresindeki 55 KL 812 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Tırın dorsesinde yanan boyalar, üzerine düştüğü kamyonetin de yanmasına neden oldu.

Şarampolde bulunan demir bariyerlere çarparak durabilen tırın sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Yangın, yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yaralanan sürücü Çetin Yıldırım, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, araçlardaki ve yol kenarındaki ağaçlık alandaki yangını söndürdü.

Samsun-Ankara kara yolunda yaklaşık 2 saat duran ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak yeniden sağlanmaya başlandı.

Yolda yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda oluşan araç kuyruğu dron ile görüntülendi.

