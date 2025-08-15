Danimarka'da tren raydan çıktı: Çok sayıda yaralı var

Danimarka'nın Tinglev ile Kliplev kasabaları arasında bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Ulusal medyada yer alan haberlerde, başkent Kopenhag'dan Sonderborg'a ulaşması beklenen yolcu treninin, Tinglev ve Kliplev kasabaları arasında raydan çıktığı belirtildi. Polis, kaza sonrası çok sayıda kişinin yaralandığını ancak şu anda sayı veremediklerini ifade etti. Almanya'dan ambulans geldiği, ayrıca köpek ve dronların arama kurtarma çalışmalarına katıldığı kaydedildi. Olay yerine ilişkin paylaşılan görüntülerde kazaya bazı araçların da karıştığı görülüyor. AA

