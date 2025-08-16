Sındırgı raporu: 729 binadaki 1036 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Sındırgı merkezli 6,1'lik depremden etkilenen Balıkesir ve Manisa'daki hasar tespit çalışmalarının dün itibarıyla tamamlandığını, toplam 729 binadaki 1036 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Kurum, Next Sosyal'deki hesabından Balıkesir Sındırgı'daki hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1'lik depremin ardından hasar tespit çalışmalarımızı dün itibarıyla tamamladık." diyen Kurum, Sındırgı'daki bütün evlerin hasar tespit taramalarının yapıldığını bildirdi. Kurum, "Ekiplerimizce yapılan incelemelerde, Balıkesir'de 624 binadaki 901 bağımsız bölüm, Manisa'da 105 binadaki 135 bağımsız bölüm olmak üzere, toplam 729 binadaki 1036 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi." ifadesini kullandı. Ağır hasarlı yapıların vakit kaybedilmeden yıkılacağını belirten Murat Kurum, inşa faaliyetlerine başlanacağını ve ilk etapta Sındırgı'da mayıs ayında bitirilmesi planlanan TOKİ'nin yapacağı 100 evin, hak sahibi vatandaşlara sunulacağını kaydetti. AA

