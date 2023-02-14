KYK yurtları ailelere göre değil

Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlara depremzedelerin yerleştirilmesine karar verilmesinin ardından İstanbul Cevizlibağ’daki öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, eşyalarını toplayarak evlerine dönmeye başladı.

Yurtta kalan kız kardeşini almaya gelen Marmara Üniversitesi öğrencisi Ekin Sağlam da bir başka semtte KYK yurdunda kalıyor. VOA Türkçe’ye konuşan Sağlam, yakın zamanda kendisinin de yurttan çıkması gerekeceğini ifade etti. Sağlam, “Tek çare buysa tamam ama hükümet ve diğer kamu kurumu ve kuruluşlarının lojmanlarının kullanılmasının ilk seçenek olması gerektiğini düşünüyorum. Direkt eğitimi kapatıp, depremzedeleri KYK’lara yerleştirmek çok mantıklı değil. Kaldı ki bazı KYK’larda duşlar ve banyolar ortak kullanımda. Burada aileler nasıl yaşayacaklar? Bence bu da başka bir sorun” dedi. Haber Merkezi

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