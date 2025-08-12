Gazeteci katliamı

İsrail ordusunun, Gazze şehrindeki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin bulunduğu çadıra düzenlediği saldırıda 2’si Al Jazeera muhabiri 6 gazeteci can verdi.

Şifa Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, hastane yakınlarında gazetecilerin olduğu çadırı hedef aldı. Saldırıda Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka ile 3 kameraman katledildi. İsrail ordusu ise yaptığı açıklamayla Enes es-Şerif’in öldürüldüğünü kabul etti.

Açıklamada, “Şerif’in Hamas’ta hücre lideri olarak görev yaptığı ve İsrail’e roket saldırıları planladığı” gerekçesiyle hedef alındığı iddia edildi. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi, saldırıda öldürülen diğer gazetecilerin foto muhabirler İbrahim Zahir, Mümin Alive ve Muhammed Nevfel adında olduğunu açıkladı, olayda çok sayıda gazetecinin de yaralandığı aktardı.