Mağduriyetler hâlâ giderilmedi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) 28 Şubat Postmodern Darbesinin yıl dönümü vesilesiyle “28 Şubat Darbesinin Neden Olduğu İnsan Hakları İhlâlleri ve Devam Eden Mağduriyetler” konusunda basın toplantısı düzenledi.

TİHEK İkinci Başkanı ve 28 Şubat döneminin Başbakanlık Müşaviri Mesut Kınalı, 28 Şubat sürecinde görülen yargılamanın tarafsız olmadığı açık delillerle ortaya konulmasına rağmen bu sürecin mağdurlarından büyük bölümünün hala mağduriyetlerinin giderilmediğini söyleyerek, “28 Şubat sürecinde maddi ve manevî kayba uğrayan bütün kesimlerin mağduriyetleri bir an önce giderilmelidir. Bunun için gerekirse yasal düzenlemeler yapılarak en azından baskı altında taraflı yargı tarafından yargılananlar için yeniden yargılama yolu açılmalıdır. Sosyal hukuk devletinin gereği de budur. Zira her sene 28 Şubat’ın yıl dönümünde hamasi nutuklar atarak darbecileri lanetlemenin mağdurlar için bir yararı bulunmamaktadır. TİHAK olarak 28 Şubat postmodern darbesinin neden olduğu insan hakları ihlâlleri ve halen devam eden mağduriyetlerin bir an önce giderilmesinin de bir insan hakkı talebi olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu.

MEHMET KARA - ANKARA

mkara@yeniasya.com.tr