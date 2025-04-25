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Marmara Denizi'nde art arda 3 deprem korkuya sebep oldu - Vatandaşlar sokaklara indi

25 Nisan 2025, Cuma 22:00
Marmara Denizi'nde saat 20.33'te 4,3 büyüklüğünde, daha sonra 3,5 ve 3,7 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Deprem gerçeğine karşı acil seferberlik çağrısı

Marmara Denizi Silivri açıklarında 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 17,82 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin yerin 7,01 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Marmara Denizi'nde 3,5 ve 3,7 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

Saat 21.06'da 3,5 büyüklüğündeki deprem merkez üssü Marmara Denizi'nde İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 17,56 kilometre uzaklıkta, yerin 15,23 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Marmara Denizi'nde 21.07'de meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssünün ise Büyükçekmece'ye 19,88 kilometre uzaklıkta ve 7,2 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

İstanbul Valisi Gül'den açıklama

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Değerli İstanbullular, ilimizde meydana gelen ve zaman zaman hissedilen artçı sarsıntılar, uzmanlarımızın da belirttiği üzere ana depremden sonra yaşanan olağan süreçlerin bir parçasıdır. Valiliğimize ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. İl ve ilçe afet yönetim merkezlerimiz 7/24 görevlerinin başındadır. Unutmayalım; tedbirli olmak önemlidir, panik yapmak ise riski artırır. Rabb'im şehrimizi ve ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

4,3'lük artçı sarsıntı sonrası vatandaşlar sokaklara indi

Bahçelievler, Küçükçekmece, Sultangazi, Arnavutköy, Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde çok sayıda kişi endişeyle ev ve iş yerlerinden dışarıya çıktı.

İkitelli Mehmet Akif Mahallesi'nde bazı vatandaşlar evlerinden battaniyelerini alarak çevredeki parklara giderken, kimileri ise evlerinin önünde kaldırımlarda beklemeyi tercih etti.

Deprem nedeniyle Beylikdüzü'nde ailesiyle birlikte bulunduğu evden dışarıya çıkan Diyar Yılmaz, "Birden oldu. Beş saniye kadar sürdü. Annem, babam ve kız kardeşimle hemen aşağıya indik." dedi.

Küçükçekmece'de oturan Abdullah Yaşar ise "Dükkanda çay içerken hafif bir sarsıntı hissettik. Sonra dışarı çıktık." diye konuştu.

AA

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