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26 NİSAN 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Deprem gerçeğine karşı acil seferberlik çağrısı

26 Nisan 2025, Cumartesi 02:40
UZMANLARIN UYARILARI VE ART ARDA YAŞANAN DEPREMLER SONRASI GÖZLER TBMM’YE ÇEVRİLDİ. DEPREME HAZIRLIK KONUSUNDA MECLİS'İN ACİLEN ADIM ATMASI TALEP EDİLİYOR.

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Deprem gerçeğine karşı acil seferberlik çağrısı

ASIL “BEKA SORUNU” DEPREMLER

6.2 büyüklüğündeki Marmara depremi, Türkiye'yi bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleştirirken, Meclise çağrı yapılıyor. İlim insanları, İstanbul başta olmak üzere birçok büyük şehirde ciddî risklerin bulunduğunu belirterek, Meclis'in hiç vakit kaybetmeden harekete geçmesi talep ediyor. Merkezî idare ve mahallî yönetimlerin ortak hareket etmesi gerektiği de özellikle vurgulanıyor.

İKTİDAR BLOĞU ÖNERGEYİ REDDETTİ

Öte yandan, depremle ilgili olarak Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Muş Milletvekili Sezai Temelli’nin sunduğu araştırma önergesi üzerine Meclis’te yapılan konuşmalarda, İstanbul başta olmak üzere bütün Türkiye için etkili bir hazırlık planı yapılması gerektiği ifade edildi. İstanbul’un deprem riskine karşı hazırlıklarının araştırılması için verilen ve iktidarın dilinden düşürmediği "beka sorunu" olan depreme hazırlık önergesi ise AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

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Deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleştik

6.2 büyüklüğündeki Marmara depremi, Türkiye’yi bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleştirirken, ‘acil seferberlik’ çağrısı yapılıyor. Bilim insanları, İstanbul başta olmak üzere birçok büyük şehirde ciddi risklerin bulunduğunu vurgularken, Meclis’in artık vakit kaybetmeden harekete geçmesi gerektiği belirtiliyor. TBMM Genel Kurulu’nda DEM Partinin “İstanbul’un deprem riski” hakkındaki grup önerisi görüşüldü. DEM Parti Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Muş Milletvekili Sezai Temelli’nin sunduğu araştırma önergesi üzerine Meclis’te yapılan konuşmalarda, İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye için etkili bir hazırlık planı yapılması gerektiği vurgulandı. 

Araştırma komisyonu kurulmalı

DEM Parti Grubu adına konuşan Van Milletvekili Zülküf Uçar, İstanbul’da binlerce binanın risk altında olduğunu belirterek “İstanbul’da yoksul halkın yaşadığı hiçbir binanın güvenliği yok. İstanbul’un bir yüzü sınırsız zenginlik, bir yüzü ise gecekonduya sıkıştırılmış yoksul halk” diye konuştu. Uçar, sadece İstanbul değil yaşanacak bütün depremlere karşı bir araştırma komisyonu kurulmasını önerdiklerini söyledi.

Adaletsiz uygulamalar bitsin

Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, uzmanların 1,5 milyonu İstanbul’da olmak üzere 6 milyon çok riskli konutun olduğunu, İstanbul’da acilen 600 bin konutun yıkılması gerektiğini ifade ederek, “Vatandaş kentsel dönüşümdeki adaletsiz uygulamalar nedeniyle canı ile canının yongası arasında sıkıştırılıyor. Rant pastasından en büyük dilimi alanlar ‘Vatandaş beklentisini düşürsün’ nasihatinde bulunuyor” şeklinde konuştu. AKP Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, 1999 Marmara depremi sonrasında oluşturulan Özel İletişim Vergisinin 25 yıldır toplandığını ve merkezi bütçeye gelir olarak eklenmediğini söyledi.

AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı da İstanbul’da yaşanan depremden ders alınması gerektiğini vurgulayarak, “Türkiye’yi İstanbul’un altında kalmaktan kurtaracak bir hayat koridoruna ihtiyacımız var ve o hayat koridorunun tek yolu var o da asla kentsel dönüşüm maskeli rantsal dönüşümden geçmiyor, imar affından geçmiyor, Kanal İstanbul’dan hiç geçmiyor, akıl ve bilimden geçiyor” değerlendirmesinde bulundu. İstanbul’un deprem riskine karşı hazırlıklarının araştırılması için verilen önerge AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

MEHMET KARA - ANKARA

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