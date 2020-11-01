Tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat eden eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yılmaz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Tören öncesinde Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz, kardeş Turgut Yılmaz taziyeleri kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, eski TBMM Başkanları Köksal Toptan ve Hikmet Çetin, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, 1. Ordu Komutanı Musa Avsever, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, milletvekilleri, siyasetçiler, belediye başkanları, iş, sanat ve spor camiasından tanınmış çok sayıda isim katıldı. AA

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