'Milas'taki orman yangını kontrol altına alındı'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını söyledi.

Bakan Yumaklı, orman yangının sürdüğü Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde incelemelerde bulundu.

Örmepınar Mahallesi yakınındaki kriz merkezinde gazetecilere açıklama yapan Yumaklı, bir önceki açıklamasında 6 aktif yangından bahsettiğini hatırlatarak, "Bunlardan bir tanesi olan Muğla Milas yangını kontrol altına alındı çok şükür. Halihazırda 5 aktif yangınımız var. İzmir Karşıyaka Yamanlar'la alakalı 3 uçak, 14 helikopterle bir vadinin içerisine sıkıştı yangın. Orada ulaşım biraz zor. Bu şekilde uçaklar ve helikopterlerle bu alanda baskıyı azaltıp arkadaşlarımızın bir şekilde müdahale ederek söndürmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Yumaklı, Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki yangına da 8 uçak, 14 helikopterle müdahale edildiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Bu uçaklardan bir tanesi de geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye getirmiş olduğumuz Be-200, ağır sınıf yangın söndürme uçağı. Onu da buraya yönlendirdik. Şu anda arkamızda bulunan dumanlarını gördüğümüz kuzey hattı yangının çıkış noktası olan Alhisar köyüne yakın bir nokta. Maalesef burada da kırsal alanda başlayıp ormana sirayet eden bir yangın var. Kesin olmamakla beraber yine bir dikkatsizlik sonucu maalesef şu andaki duruma geldiğimizi düşünüyoruz."

Bölgede rüzgarın dün çok şiddetli olduğunu, bugün ise düne göre bir miktar azaldığını kaydeden Yumaklı, kuzey ve güney hattaki 2 noktada ekiplerin yoğun çalıştığını anlattı.

Yumaklı, güney hatta çok verimli ormanların yer aldığını vurgulayarak, "Orada bizi çok çok daha zorlayacak. Rüzgarın çok ciddi bir şekilde artması durumunda arkadaşlarımız, müdahale eden ekiplerimiz için de hayati tehlikeler söz konusu olabiliyor. Güre, Hışımlar ve Malküpü mahalleleri burada tahliye edildi. Hışımlar'da üç ev, Örmepınar'da da iki ev hasar görmüş durumda. 10 personelimiz ve 59 vatandaşımız dumanlardan etkilendi ama sağlık durumları açısından herhangi bir risk yok." ifadelerini kullandı.

Diğer bölgelerdeki yangınlara da değinen Yumaklı, şu bilgileri paylaştı:

"Halihazırda müdahalelere devam edilen Bolu Göynük, Karabük Ovacık ve Manisa Gördes. Burada da enerjileri düşürüldü. Hakikaten çok ciddi bir mücadele veriliyor. Bu gece büyük oranda bunları bitirmekle ilgili arkadaşlar uykusuz bir şekilde ama ne yapmaları gerekiyorsa fedakarca bunlara müdahale ediyorlar. Şu andaki halde yeni bir yangın çıkmazsa eğer, ümit ediyorum ve diliyorum ki biz bu yangınlara konsantre olarak yakın bir zamanda iyi haber vereceğiz."

Yumaklı, kendilerini zorlayan en önemli hususun meteorolojik şartlar olduğunu, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bu haftadan itibaren gelecek pazar gününe kadar çok yüksek rüzgar, düşük nem ve sıcaklıkla alakalı uyardığını hatırlatarak, "Bütün vatandaşlarımızdan özellikle açık alanlarda bir kibrit bile çakmamalarını, araçlarının pencerelerinden izmarit atmamalarını, piknik ateşi yakmamalarını ve aklıma gelmeyen daha yangına sebep olabilecek ortamı hazırlayacak herhangi bir unsura sebep olmamalarını özellikle rica ediyorum." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 8 aktif yangınımız var. Bunlardan 4'ünün enerjisi düşürülmüş vaziyette

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Örmepınar Mahallesi yakınındaki kriz merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Aydın Bozdoğan, İzmir Karşıyaka Yamanlar bölgesi, Manisa Gördes, Bolu Göynük ve Karabük Ovacık'taki 5 aktif yangından Aydın dışındakilerin enerjisini düşürdüklerini ancak rüzgarın da etkisiyle bu bölgelerde değişiklikler olabildiğini söyledi.

Aydın Bozdoğan yangınında iki farklı nokta olduğunu belirten Yumaklı, "Güney ve kuzey kanadı. Yaklaşık 9 kilometrelik bir hat yaptı. Orta alanlardaki büyük oranda kısımları hallettiler." dedi.

Bakan Yumaklı, İzmir Yamanlar'daki yangında gün içinde değişmekle birlikte 3 uçak, 15 helikopter, 60 arazöz ve 390 personelin çalışmaya devam ettiğini, Aydın'da da 7 uçak 15 helikopter, 62 kara aracı ve yaklaşık 368 personelin görev aldığını, bunların yanı sıra valiliklerin, diğer kamu kuruluşlarının ve yerel yönetimlerinin desteklerinin olduğunu kaydetti.

Gün içinde 3 farklı yangın daha başladığını ifade eden Yumaklı, şu bilgileri verdi:

"Bir tanesi İzmir Menderes'te baraj yanında. 6 uçak, 4 helikopter, 22 kara aracı ve 160 personel görevlendirdik. Bütün bunlar bizim güçlerimizin de bölünmesine sebep oluyor. Arkadaşlar buradaki yangının enerji nakil hattı kaynaklı olduğunu tespit ettiler. 16.45'te başladı, 16.55'te ilk müdahale yapıldı. Şu anda da müdahale sürüyor. Biz de buradan tekrar İzmir'e gideceğiz. İkinci yangın Uşak Eşme'de başladı 13.19'da. 13.30'da müdahale edildi. Ormanlık alanda başladı, burada da 3 helikopter, 14 arazöz, 79 da personel görevlendirildi. İzmir Karaburun, bundan 15-20 dakika önce bunun da ihbarı yapıldı. Buraya da arkadaşlarımız şu anda planlamalarını yapıyorlar. Sonuç itibarıyla 6 ile başlamıştık, Muğla Milas (yangını) kontrol altına alındığı için 5'e düşmüştü. Şu anda 8 aktif yangınımız var. Bunlardan 4'ünün enerjisi düşürülmüş vaziyette. Çalışmalar devam ediyor. Gece boyu devam edecek."

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bugün yaptığı telefon konuşmasında Aliyev'in bir yangın söndürme uçağını Türkiye'ye tahsis ettiklerini söylediğini hatırlatarak, "Bu gece saat 23.00 itibarıyla Be-200 model bir yangın söndürme aracı Adnan Menderes Havalimanı'na inmiş olacak." dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Polat'tan Bolu'daki orman yangınına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin, "Şu saat itibarıyla yangının kontrol altına alındığını teknik olarak söyleyemeyiz." dedi.

Polat, Dedeler köyündeki İl Afet Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu arazi şartlarında yangını söndürmek için büyük mücadele verildiğini söyledi.

Polat, çevresi 30 kilometreye yaklaşan, içindeki farklı bölgelerde yerleşim yerleri, ticari müesseseler, fabrikalar ve tesisler bulunan bir alandan bahsettiğini dile getirdi.

Bunların işlerini zorlaştıran unsurlar olduğunu ve yangını söndürme süresini uzatan sebeplerin de başında geldiğini belirten Polat, "Başlangıçta birbirinden uzak 12 farklı noktada yangın devam etmekteyken 3. gün itibarıyla bu noktayı 3'e indirmiş bulunmaktayız. Diğer noktalarda yangın sönümlenmiş ve oranın personeli ve araçları da henüz söndürülmemiş alanlara kaydırılmış ve oralarda kümelendirilmiş bulunmaktadır. Bu sevindirici bir durum. Zaman zaman ulaşılamayan noktalarda parlamalar ve enerji artımları görülmektedir. O yüzden bugün şu saat itibarıyla yangının kontrol altına alındığını teknik olarak söyleyemeyiz. Bölgenin ağaç yapısı kara çam ağırlıklı, yüksek enerjiyle yanan, sürprizler yapabilen bir ağaç türü. Bu vesileyle henüz yangının kontrol altına alındığını söyleyemeyiz." diye konuştu.

"Hava aracı eksikliği varmış gibi oluşturulan spekülasyonlar doğru değil"

Bir basın mensubunun "Hava araçlarının su temini noktasında bir sorun yaşanıyor mu?" sorusuna karşılık Polat, hava araçlarının su temini noktasında hiçbir sorun yaşanmadığını, su kaynağının bölgeye çok yakın olduğunu söyledi.

Sünnet Göleti'nden su temin ettiklerini, bunun bir avantaj olduğunu dile getiren Polat, bölgede geniş yüzeyi olan bir su kaynağı bulunmadığı için uçak yerine sadece helikopter desteği verebildiklerini ifade etti.

Polat, başlangıçta 11, 12, 13'lere kadar çıkan hava aracı desteğinin 3 gün içinde değişik sayılarda devam ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunları ikmal ihtiyaçları ve çalışma saati ihtiyaçları, gece çalışıp çalışmama gibi kısıtlarından dolayı devamlı havada göremiyor olabilirsiniz. Bu da bazı spekülasyonlara sebep oluyor. Aynı zamanda yangın alanının çok geniş olması, birbirinden farklı ve birbirini görmeyen alanların bulunması da diğer tarafta çalışan hava aracının bu taraftan görülmemesi sanki hava aracı eksikliği varmış gibi bir spekülasyonlar oluşturuldu. Kesinlikle bu doğru bir şey değildir. Türkiye'mizin farklı noktalarında ortaya çıkan yangınlarla da cansiparane mücadele ettiğimiz için bu yangının gerektirdiği sayıda hava aracını intikal ettirmiş ve çalıştırmış bulunmaktayız. Hava araçlarımız gün batımıyla tabii çalışamayacak. Kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmalarına da katılacaklar yer yer."

"Hiçbir yerleşim yerimiz şu anda tehdit altında değildir"

"Yangın herhangi bir yerleşim yerine sıçradı mı?" sorusu sorulan Polat, yerleşim yerinin güvence altına alınmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, "Şunu kesin söyleyebilirim, hiçbir yerleşim yerimiz şu anda tehdit altında değildir. Her geçen gün daha da rahatlatılmıştır çünkü amacımız ilk önce yerleşim yerlerinin korunması, insanların can ve mal güvenliklerinin sağlanması, özellikle ticari müesseselerimizin zarar görmemesi üzerine kurulmuştu. Sarp arazide ilk yapabileceğimiz şey buydu. Bunda da başarılı olduk çok şükür. Evlerine dönmeleriyle ilgili konularda Sayın Valimiz de burada Valilikle yapacağımız toplantılarda karar verilecektir." diye konuştu.

Vali Erkan Kılıç da bazı medya kuruluşlarında yer alan "Göynük'te evlerin yandığı, ağır hasarlı evlerin bulunduğu, çok sayıda hayvanın telef olduğu" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, böyle bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi.

Şu an zarar gören ev bulunmadığını belirten Kılıç, "Hayvanlarla ilgili herhangi bir şey yok. Tüm tedbirler alınmış, Sayın Bakan Yardımcımızın da ifade ettikleri gibi her yerde yeterli araç gerecimiz var. Jandarmamız, AFAD'ımız, orman personeli, her tarafı sıkı tutuyoruz şu anda. Çok şükür bu saate kadar iyi geldik. İnşallah bundan sonra da kısa sürede bu yangını tamamen kontrol altına alırız." dedi.

Bağcı'dan Karabük'teki orman yangınına ilişkin açıklama: Yangının kontrol altına alınmasını bekliyoruz

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin, "Bu gece ormandaki enerjinin soğutulmasını ve ardından yangının kontrol altına alınmasını bekliyoruz." dedi.

Alınca ve Beydini köyleri arasında bulunan ormanlık alanda dün çıkan yangın nedeniyle bölgeye gelen Bağcı, burada incelemelerde bulunarak söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bağcı, yaptığı açıklamada, dün 14.30'da başlayan yangına 205 personel, 71 kara aracı ve 2 helikopterle müdahalenin başladığını belirterek, çalışmaların gece de ara verilmeksizin devam ettiğini söyledi.

Bu gece planlamasını Vali Mustafa Yavuz ile yapacaklarını aktaran Bağcı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatı üzerine bölgedeki Orman Genel Müdürlüğü ile AFAD teşkilatının imkanlarını buraya seferber ettiklerini kaydetti.

Bağcı, "Bu gece ormandaki enerjinin soğutulmasını ve ardından yangının kontrol altına alınmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili çok net tespit edilmiş bir neden olmadığını dile getiren Bağcı, "Yangın söndürme çalışması bittikten sonra daha net bir ifadede bulunabiliriz." dedi.

"Yakın yerleşim yerimizin olmaması sevindirici"

Karabük Valisi Mustafa Yavuz da dün Alınca köyü sınırlarında başlayan orman yangınının gece boyunca devam ettiğini, rüzgarın etkisine göre hareketlendiğini söyledi.

Yangının engebeli, taşlık ve sert bir arazide olması nedeniyle zaman zaman müdahalelerde zorluklarla karşılaştıklarına işaret eden Yavuz, yangını söndürmek için fedakarca mücadele verildiğini kaydetti.

Yavuz, yangının 38 ila 40 hektarlık alanda etkisini devam ettirdiğini aktararak "Özellikle doğu ve batı kısmında yangın devam ediyor. O noktalarda arkadaşlarımız yol açmak suretiyle arazözler vasıtasıyla hortumları döşeyerek suyla müdahale ediyorlar. Karadan müdahalenin dışında iki helikopterimiz gün boyunca müdahale ettiler yangına. İki helikopterimiz havanın kararmasıyla çalışmayı sonlandırdılar. Hem havadan hem karadan müdahale ediliyor. Sevindirici taraf yakın bir yerleşim yerimizin olmaması, bu saate kadar bir cana zarar gelmemesi." diye konuştu.

Ormanların zarar görmesinin üzüntü verdiğini dile getiren Yavuz, gece boyunca yangının söndürülmesi için çalışmalara devam edileceğini belirtti.

Yavuz, yangına ekipler tarafından topyekun müdahale edildiğini dile getirerek, yangının kısa sürede söndürülmesini temenni etti.