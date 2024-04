Milletten neyi gizliyorsunuz?

İSRAİL’LE TİCARETİN GAZZE’YE OLUMSUZ ETKİLERİNİ TESBİT İÇİN MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMASI TEKLİFİ YİNE AKP-MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ.

Özrü kabahatinden büyük

İsrail’le ticarette Cumhur başı çekiyor

7 Ekim’den sonra İsrail’e ihracatta rekor artış

Hani Filistin’e gidiyordu?

SP’Lİ Özdağ: “Hani sevkiyat Filistin’e gidiyordu? Madem öyle, niye kısıtlıyorsunuz?” İYİ Partili Çömez: “Gazze'de elektrik yok, elektrik kabloları İsrail'e gidiyor. Gazze yerle yeksan oldu, çimento İsrail'e gidiyor. Gazze'de açlık diz boyu, gıda İsrail'e gidiyor.”

Her kurşun ve bombada...

CHP’li Bingöl: “O kirli savaşta sıkılan her kurşunda, atılan her bombada Türkiye'nin de katkısı var. Filistin’in jeti mi var ki, jet yakıtı gönderiyorsunuz?” DEM Partili Otlu: “Ticarette AKP’de bakanlık, vekillik yapmış kişilerin çocuklarını görüyoruz.”

***

SP’nin İsrail’e ihracat kısıtlaması ve bugüne kadar yapılan ticaretin Gazze halkına yönelik olumsuz etkilerinin tespiti için verdiği grup önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Saadet Partisi’nin İsrail’e ihracat kısıtlaması ve bugüne kadar yapılan ticaretin Gazze halkına yönelik olumsuz etkilerinin tespiti için verdiği Meclis araştırma önergesinin öne alınmasına ilişkin grup önerisi, TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Saadet-Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, “‘Kısıtlama yapıyoruz’ diyorsunuz. Kim söylüyor bunu? Bakan söylüyor. Kiminle söylüyor? Hükûmetin onayıyla söylüyor. Peki -bu kısıtlamayı yaptığına göre- hani bunlar Filistin’e gidiyordu? Bakıyoruz, bu sefer kısıtlama. Peki, burası madem Filistin’e gidiyordu, niye Filistinlilere gidecek olan eşyaları kısıtlıyorsunuz? Mefhumu muhalifinden ‘Evet, şimdiye kadar gitti, bundan sonra da gitmeye devam edecek’ diyorsunuz. Bu kısıtlamayı da araştırmak istiyoruz” dedi.

Gazze yerle yeksan oldu

İYİ Parti Grubu adına söz alan Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez de şöyle konuştu: “Gazze’de elektrik yok, internet yok ama elektrik kabloları İsrail’e gidiyor. Gazze yerle yeksan oldu, ayakta kalan bina yok ama çimento İsrail’e gidiyor. Gazze’de açlık, sefalet, yokluk diz boyu ama taze meyve, sebze, su ve her çeşit gıda İsrail’e gidiyor. İsrail’in demir çeliği Türkiye’den gidiyor, bunlardan bomba mı yapılıyor bilinmez. İsrail’in petrolü Bakü’den Ceyhan’a oradan İskenderun ve Mersin Limanı’na ardından da Hayfa Limanı’na gidiyor masum insanların üzerine bomba yağdıran uçaklar bu yakıtı mı kullanıyor bilinmez. İsrail’in dikenli telleri Türkiye’den gidiyor, bunlarla Gazze’nin etrafı mı çevriliyor onlara zulüm mü yapılıyor o da bilinmez ve kim bilir daha bilinmeyen, duyulmayan neler var. Vahşi soykırıma ‘dur’ demek istiyorsa İsrail’le yapılan ticareti amasız ve fakatsız durdurmalıdır ve bu öneriye hep beraber ‘evet’ dersek bazı gerçekleri de hep birlikte su yüzüne çıkartma fırsatı bulacağız.”

İktidar kulağını tıkıyor

CHP Grubu adına söz alan Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, “O kirli savaşta sıkılan her kurşunda, atılan her bombada Türkiye’nin de katkısı var, o kurşunlara maalesef o kirli parayla Türkiye de katkı koymuştur. Şimdi, deniliyor ki: ‘Biz kısıtlama getirdik, Filistin halkına yardım yapıyoruz’. Allah aşkına, Filistin devletinin jeti mi var, jet yakıtı gönderiyorsunuz? Günlerdir bu kürsülerde bu kirli savaştan bahsediliyor, araştırma önergeleri veriliyor ama maalesef iktidar kulağını tıkıyor. Eğer masumsanız, eğer bütün bunlar kesinlikle yapılmıyorsa o zaman gelin, bu önergeden bir tanesine imza atalım, birlikte araştıralım. Masumiyet karineniz bu araştırma önergesine vereceğiniz olumlu oylarla ortaya çıkacaktır. Vermezseniz işte o zaman her milletvekilinin akıbeti, imza atmayan her milletvekilinin akıbeti berbat olacaktır. İsrail’le yapılan anlaşmalar, mitinglerde dökülen gözyaşlarıyla silinmez” dedi. Görüşmelerin ardından Saadet Partisi’nin grup önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Ankara - Anka

***

“15 Temmuz’daki kayıp silahlar araştırılsın”ı da reddettiler

CHP Grubu, 15 Temmuz sonrasında dağıtılan silahlar ile bu süreçten sonra ülkedeki mafya düzeninin tespiti için verilen Meclis araştırma önergesinin öne alınarak görüşülmesi için TBMM Genel Kurulu’na öneri sundu. Öneri AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Önergenin gerekçesini açıklayan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, “Son dönemde bu suç örgütü liderinin iktidar tarafından kollanan hangi sözde hukukçulara destek verdiği iddiaları ortada uçuştu; hangi siyasetçilerle, hangi Emniyet müdürleriyle ilişkisi olduğu iddiaları ortada uçuştu ama bugüne kadar bu iddialar konusunda siyaset kurumu nedense ciddi bir tutum almadı, ciddi bir tavır almadı. Türkiye, Küresel Organize Suçlar Endeksi’nde 193 ülke içerisinde 14’üncü sıraya gelmiş. 193 ülke içerisinde 14’üncü sıraya gelmişiz, bu tesadüfi bir şey mi?

Türkiye, uluslararası suç örgütlerinin, baronların, mafya babalarının hesaplaştığı kavşak noktası olmuş, uyuşturucu ticaretinin kavşak noktası olmuş, üstüne üstlük yetmiyormuş gibi bunlara Türkiye’de 250-300 bin dolarlık gayrimenkul alımı karşılığı vatandaşlık vermeye başlamışsınız” dedi.

Ankara - Anka