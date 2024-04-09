7 Ekim’den sonra İsrail’e ihracatta rekor artış

Filistin’in yanında olduklarını iddia eden AKP iktidarı İsrail’le ticarette gaza bastı. TİM’in raporuna göre bu yıl gerçekleşen ihracat 1 milyar 140 milyon 574 bin doları buldu.

İsrail’le ticareti protesto eden gençler önceki gün gözaltına alınırken ihracat da hız kesmeden sürüyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) yayımladığı veriler de bunu doğruladı. TİM’in verilerine göre İsrail en çok ihracat yapılan 12’nci ülke oldu. TİM’in raporuna göre İsrail’e bu yıl yapılan ihracat 1 milyar 140 milyon 574 bin doları buldu. Üstelik bu yıl her ay ihracat daha da fazla arttı. BirGün’ün haberine göre, o5++-cakta 317 milyon 700 bin dolar, şubatta 399 milyon 676 bin dolar olan ihracat martta 423 milyon 170 bin dolara yükseldi. Bu rakamlar aynı zamanda İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana en yüksek rakam oldu. Diğer yandan İsrail’in toplam ihracattaki payı ise yüzde 2,06 olarak gerçekleşti.

31 milyon dolar çelik ihracı

Rapora göre İsrail’e satışında öne çıkan sektörler ve mart ayı ihracat rakamları şöyle oldu: • Çelik: 31 milyon 289 bin dolar • Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri: 25 milyon 117 bin dolar • Demir ve demir dışı metaller: 29 milyon 50 bin dolar • Elektrik ve elektronik: 40 milyon 302 bin dolar • Hazır giyim ve konfeksiyon: 40 milyon 302 bin dolar • Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri: 24 milyon 242 bin dolar • Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri: 34 milyon 18 bin dolar • Otomotiv endüstrisi: 53 milyon 816 bin dolar • Zeytin ve zeytinyağı: 7 milyon 639 bin dolar. TİM verilerine göre, mart ayında toplan ihracat ise yüzde 4,1 düşerek 22 milyar 580 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ihracatın gerilemesinde Mart 2024’te 5 defa cumartesi-pazar tatil günleri oluşması etkili oldu.

Haber Merkezi