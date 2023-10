Mitingde de ayrımcılık

AKP’nin cumartesi günü İstanbul’da düzenlediği “Büyük Filistin Mitingi”ne muhalefet partilerini davet etmemesi tepki çekti.

Mehmet Kara - ANKARA

İsrail’in Filistin’e zulmü devam ederken AKP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla cumartesi günü (bugün) “Büyük Filistin Mitingi” düzenliyor. İstanbul’da gerçekleşecek olan mitinge muhalefet partilerinin davet edilmemesi eleştiriliyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Tayyip Bey orada bir şov yapmak istiyor. ‘Bakın biz milyonları topluyoruz’ mesajını vermek istiyor” dedi. İktidarların değil, halkların miting yapması gerektiğine işaret eden Karamollaoğlu, “Bizim tavrımız iktidarlar miting yapmazlar, iktidaralar politika oluştururlar. Bundan dolayı da bu miting yersizdir diye düşünüyoruz. Mitinge genel bir davet oldu, özel bir davet gelmedi bize” ifadelerini kullandı. Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, 28 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek “Büyük Filistin Mitingi”ne ilişkin, “Filistin mitingi yaparak iktidar sorumluluktan kurtulamaz” dedi. Çalışkan, “Gazze’ye sahip çıkıyorlarsa İsrail ile gemi ticaretini, alışverişi durdurmalılar, İsrail ile bütün ilişkileri askıya almalılar” diye konuştu.

Türkiye tavrını ortaya koymalı

Amerika’nın dünya savaşının çıkmasına yol açacak adımlar attığını ifade eden Karamollaoğlu, “Hastane bombalanıyor, Hamas’ın yaptığını söylüyor. Dünyayla bu kadar alay etmek olur mu? Çünkü kendi gözleriyle bakıyorlar dünyaya. Gerçekleri görmüyorlar. Sadece İsrail’i destekliyorlar. Dünyanın gözü önünde insanlık suçu işleniyor. Bu nasıl Batı alemi, nasıl Batı medeniyeti? Medeniyet dediğin şehirlerde olur ama haydutlar da, çeteler de şehirlerde yaşar. Kürecik’in kapatılması icap eder. Amerika müttefikimizdi ama artık değil.

Ben Türkiye’de Kürecik gibi bir yerin olmaması kanaatindeyim. Tayyip Bey acilen D-8’i, tüm İslam ülkeleri ve Türki cumhuriyeti temsilcilerini toplantıya çağırmalı. Nasıl adımlar atacağını onlarla istişare etmeli. Amerika, Türkiye’yi sıkboğaz etmek için adımlar atıyor. Amerika’nın Türkiye’yi 51. eyaleti gibi görmesine razı değiliz” diye konuştu.

Kutuplaştırmaya çalışıyorlar

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, iktidarın Filistin mitingine tepki gösterdi. Akşener şunları söyledi: “Katil Netenyahu’nun yaptığı ağır bir soykırımın karşısında durmak her insanın görevidir. Her dinin ortak noktası da vicdandır. Yani merhamettir. O vicdan sahibi Gazze’de yapılanlara karşı koymalıdır.Cumhuriyetin 100 yılını kutlamak üzere bir plan, program yapılması lazımken hiçbiri yapılmazken her türlü anma programının, organizasyonunun iptal edildiği bir süreçten sonra cumartesi günü Filistin mitingi adı altında bir miting yapılıyor. Bizler çağrılmadık. Sadece Cumhur İttifakı’nın mensuplarının davet edildiği ve yerel seçim seçimlere giderken Gazze’nin yanında olanlar-Gazze’nin karşısında olanlar, sanki varmış gibi bir kutuplaşmanın ortaya konulduğu bir miting yapılıyor. Ayıptır, günahtır, çirkindir. 29 Ekim pazar günü, siz 28 Ekim cumartesi günü bu mitingi yapıyorsunuz. Ya bir hafta evvel ya bir hafta sonra yapsanız ne olurdu ki? Bu bir bilinçaltının şuura çıkışıdır.”