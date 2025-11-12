"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 KASIM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

MSB: Düşen kargo uçağının enkazında incelemelere başlandı

12 Kasım 2025, Çarşamba 19:13
Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında uçuş ekibi ile 20 personelin bulunduğunu, enkazda arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine başladığını bildirdi.

MSB, şehit askerlerimizin kimlik bilgilerini paylaştı
Uçak kazası şehitlerimizin şehadet haberleri ailelerine ulaştırıldı

 

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü bildirdi. 

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askeri kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür." ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağı için bölgeye intikal eden kaza kırım ve arama kurtarma ekibinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağımız için bölgeye süratle intikal eden kaza kırım ve arama kurtarma ekibimiz, olay yerinde çalışmalarına Gürcistan makamlarıyla koordineli şekilde devam ediyor. Kazayla ilgili teknik inceleme ve değerlendirme süreci devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Paylaşımda, çalışmalara ilişkin fotoğraflar da yer aldı. 

AA

