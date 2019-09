Nazlı Ilıcak cezaevinden mektup yazdı

Nazlı Ilıcak cezaevinden bir mektup yazdı. Mektubunda Allah’ın isimleriyle duâ eden Ilıcak şu ifadeleri kullandı:

““Ey Melik… Yaratıcımızsın. Kâinatın sahibisin. Hepimizin sahibisin. Er Rahman… Dünyada, bütün mahlûkata merhamet eden, ihsan eden sensin. Beni merhametinden mahrum bırakma. El Cabbar… Dilediğini yapan ve yaptıran sensin. Sen istediğin zaman bütün sıkıntılar dertler biter. Sen ol dersen her şey olur. El Fettah… Sen sıkıntıları giderensin. Benim de sıkıntılarımı gider, hayırlı kapılar aç. El Lâtif… Sen lütfedensin; her şeye vakıfsın. Senin lütfuna muhtacım. El Kerim… Sen karşılıksız verensin. El Mucib… Duaları kabul edensin. Benim de sesli, sessiz dualarımı kabul buyur. El Tevvab… Tövbeleri kabul edensin. El Gaffur… Affı, mağfireti bol Allah’ım günahlarımı affet. Bu imtihanı yüz akıyla geçmemi sağla. Sen Kahharsın… Her istediğini yapacak güçtesin. Habirsin… Her şeyden haberdarsın. Ne büyük bir haksızlığa uğradığımdan, çektiğim sıkıntılardan haberdarsın. El Muksit… Haksızlığa uğrayanların hakkını alansın. Allah’ım sana sığınıyorum. Senden beni selâmete ulaştırmanı diliyorum.”