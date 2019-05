Okuru aptal yerine koyuyorlar

Gazeteci-yazar Faruk Bildirici, “Medya Ombudsmanı” adını verdiği platformda “Emekli avlama haberciliği”ni yazdı.

Bazı gazete ve internet sitelerinin her gün emekli maaşlarına ilişkin bir haberi manşet yapmasını eleştiren Bildirici, “Emeklilerle ilgili her gün yeni bir gelişme mi oluyor? Her gün emeklilerin maaşlarına zam ya da ek ödeme kararları mı alınıyor? Elbette hayır! Ama bakıyoruz, internet sitelerinde sürekli “Emeklilere müjde”, “Emeklilere ek zam” gibi haberler yayınlanıp duruyor. Neredeyse her gün. Sadece internette mi? Basılı gazetelerde de öyle. Emekliler bazı gazetelerin sürekli sürmanşetinde” dedi. Emekli haberlerinde birinciliği Sabah’ın internet sitesinin aldığını, basılı gazetelerde de Takvim ve Güneş’in başı çektiğini söyleyen Bildirici “Okuru aptal yerine koyan, güvenini kötüye kullanan, okutmak için tuzak kuran bu anlayış, günümüz haberciliğinin yüz karası” diye yazdı.