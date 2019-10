Cezaevlerinden gelen ‘kitap istiyoruz’ mektuplarına Adalet Bakanı Gül’den cevap: Amacımız tutuklu ve hükümlülere kitaplar sağlayıp onları okumaya teşvik etmek.

KİTAP SAĞLAYIP OKUTMAK

“CEZAEVLERİNE kitap” konusundaki yazıları üzerine Sözcü yazarı Emin Çölaşan’ı arayan Abdulhamit Gül, “Bakanlık olarak bütün amacımız tutuklu ve hükümlülere kitaplar sağlayıp onları okumaya teşvik etmektir. Bu konuda çalışmalarımız var” dedi.

KEYFİ YASAKLAR HALA SÜRÜYOR

BAKANIN sözleri, bazı cezaevlerinde hâlâ devam eden keyfî gazete ve kitap yasaklarını gündeme getirdi. Son örneği, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in tesbitiyle bu ildeki iki cezaevinde Yeni Asya’nın hâlâ yasak olması.

***

Önce keyfi yasakları kaldırın

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, AKP iktidarında ilk kez bir bakanın kendisi aradığını, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün kendisine cezaevlerinde kitap ve kitap açlığı konusunda bilgi verdiğini söyledi.

Gül, Çölaşan’a, “Bütün amacımız tutuklu ve hükümlülere kitaplar sağlayıp onları okumaya teşvik etmektir. Bu konuda çalışmalarımız var” dedi.

Çölaşan, Cumartesi günkü (19 Ekim 2019) yazısanda şunları kaydetti:

“Sevgili okurlarım, bugüne kadar binlerce yazı yazdım… Çoğunda eleştirdim, yolsuzluk belgeleri açıkladım, iktidara ve hükümete sorular sordum, açıklama bekledim. Birine bile cevap gelmedi.

Evet, gerçek budur. Önceki gün bunun tam tersi bir olaya şahit oldum ve doğrusunu isterseniz sevindim.

“Cezaevlerine kitap” ve orada duyulan kitap açlığı konusunda yazdığım iki yazı sonrasında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül aradı, kısa konuşmamızda özetle şunları söyledi:

“Bizim de Bakanlık olarak bütün amacımız tutuklu ve hükümlülere kitaplar sağlayıp onları okumaya teşvik etmektir. Bu konuda çalışmalarımız var. Örneğin Aliağa Cezaevi Kütüphanesi’nde 4900 kitap olduğunu öğrendim. Sözünü ettiğiniz kampanya konusunda arkadaşlarıma talimat veririm, bu işin nasıl yapılacağını belirlesinler…”

Kendisinden rica ettim:

“Efendim siz lütfen bana yazılı bir açıklama gönderilmesi için talimat verin, onu aynen yayınlarım. Böylece cezaevlerine kitap gönderme işinin kurallarını ve ayrıntılarını dile getirmiş oluruz. Zira o konuda epeyce kısıtlama var. On binlerce tutuklu ve hükümlünün okuma açlığını biraz olsun gidermesine katkıda bulunmuş olursunuz…”

***

Böyle yol gösterici bir açıklama düne kadar gelmedi. Bundan sonra gelip gelmeyeceğini de bilemiyorum.

Yine de Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e çok teşekkür ediyorum.

Bu iktidar döneminde beni arayıp kısaca bilgi verme zahmetine katlanan ilk Bakan olduğu için…”

Emin Çölaşan ne demişti?

Gazeteci yazar Emin Çölaşan, 17 Ekim 2019 tarihli “Adalet Bakanı’na açık mektup” başlıklı yazısında şöyle demişti: “SAYIN Abdulhamit Gül, sizi bu mektupla rahatsız ediyorsam kusura bakmayın. Ancak yazma nedenim kişisel bir istek değil. Cezaevlerimizde suçlu veya suçsuz, hükümlü veya tutuklu on binlerce insanımız yatıyor. Bunlar her yaşta, her eğitim düzeyinde olan çeşitli kimseler. Bu mektubumda cezaevlerindeki olumsuz koşullardan falan da söz edecek değilim. Yazma nedenim şudur: Okuma arzusu ve kitap açlığı.” Çölaşan yazısında, cezaevlerinden gelen mektuplara da yer vermiş ve uygulanan ‘yasak’lara dikkat çekmişti. Cezaevinden gelen mektuplarda mahkûmlar ve tutuklular her türlü kitap istediklerini belirtmişlerdi.

***

Yeni Asya’ya yasak yok