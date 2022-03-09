‘One minute’ ne oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’u Cumhurbaşkanlığı’nda ağırladı.

Erdoğan ve Herzog ortak basın toplantısında konuştu

Herzog’un ziyaretine tepki 2008’den bu yana Türkiye’yi ziyaret eden ilk İsrailli lider olan Herzog’un gelişine Saadet Partisi’den tepki var. Resmî ziyareti ‘utanç verici’ olarak tanımlayan partililer, Türkiye genelinde ortak basın açıklaması yaptı. ‘Herzog’u Ülkemizde İstemiyoruz!’ çağrısıyla bir araya gelen Saadet Partililerin Ankara’daki açıklaması Ulus Meydanı’nda gerçekleşti. Gazete Duvar’ın haberine göre, Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt tarafından okunan açıklamada, Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde Davos Zirvesi’ndeki “one minute” (bir dakika) çıkışına da gönderme yapıldı. Saadet Partililer, Erdoğan’a “Ne oldu ‘one minute’ çıkışınıza?” diye sordu. Haber Merkezi

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