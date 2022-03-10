Herzog’un ziyaretine tepki

İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog’un dün başlayan iki günlük Türkiye ziyareti Saraçhane Parkı’nda toplanan bir grup tarafından protesto edildi.

Mavi Marmara Derneği öncülüğünde toplanan grup “Ülkemizde katil istemiyoruz” yazılı pankart açarak Herzog ve İsrail aleyhinde slogan attı. Grup adına açıklama metnini okuyan Mavi Marmara Derneği Başkanı İsmail Songür, şunları söyledi: “Son 70 yıldır Ortadoğu’da sadece problemden, kandan ve gözyaşından beslenen siyonist işgal çeteleri, sadece Filistin için değil; Türkiye içinde bir güvenlik sorunudur. 2010 yılında insanî yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine, uluslar arası sularda yaptıkları hukuksuz saldırı ile 9 vatandaşımız şehit edilmiş, 1 kişi 4 yıl boyunca komada kaldıktan sonra şehit olmuştur” Haber Merkezi

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