Orman Genel Müdürlüğünden ağaç katliamı

Ormanları korumakla görevli Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ‘orman yangınlarıyla mücadele’ adı altında yol kenarlarında bulunan 5 metre derinliğindeki ağaçların kesilmesi talimatı verdi.

OGM’nin teşkilatlara gönderdiği yazıda “Orman içi ve bitişiğinden geçen her türlü yolların kazı ve dolgu şevlerindeki ağaçlar tamamen kesilecek ve bu noktalardan itibaren her iki yönde topografik şartlar göz önüne alınarak 5 metre mesafede tamamen tıraşlama yapılarak yanıcı maddenin ortadan kaldırılması sağlanacaktır. Daha sonrasında ise 285 sayılı tebliğin 3. bölüm 17. maddesine göre her iki yönde 25-50 metre mesafede ara ve alt tabakanın temizlenmesi ve bakım müdahaleleri ile yanıcı maddenin azaltılması sağlanacak gerekli durumlarda kapalılık bire kadar indirilecektir” denildi.

Haber Merkezi