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10 OCAK 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

Özgür basın ağır baskı altında

10 Ocak 2022, Pazartesi 01:00
BİR “ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ” DAHA, BAĞIMSIZ BASINA YÖNELİK BASKILARIN AĞIRLAŞARAK SÜRDÜĞÜ, RESMî İLAN VE BASIN KARTI HAKLARININ GASP EDİLDİĞİ BİR ORTAMDA İDRAK EDİLİYOR.

TEK ADAM REJİMİYLE BİRLİKTE

Tek adam rejimiyle birlikte, bağımsız basın üzerinde şiddetlenen baskılar artarak devam ediyor. Yeni Asya başta olmak üzere bağımsız gazetelerin resmî ilan ve basın kartı hakları gasp ediliyor; 28 Şubat’ta askerin uyguladığı akredite ayrımcılığı “sivil” görüntüyle daha katı bir şekilde sürdürülüyor.

YARGI TACİZİ VE İLAN AMBARGOSU

Eleştirel yayınlar bir taraftan yargı tacizleriyle susturulmak istenirken, diğer taraftan kur artışıyla derinleşen ekonomik krizde katlanan maliyetler sebebiyle sıkıntıları daha da büyüyen basın organları, hukuksuz ve keyfî resmî ilan ambargolarıyla çökertilmeye çalışılıyor.

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Hür basın ağır baskı altında

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Hür ve tarafsız gazetecilik yapmaya çalışan basın kuruluşlarının ağır baskı altında olduğunu söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Özellikle yerel basın kuruluşlarının ekonomik sorunlar sebebiyle büyük mağduriyet yaşadığına dikkat çeken Gürer, “2013 yılında 7.158 olan toplam gazete ve dergi sayısı 2020 yılında 4 bin 746 düştü ve 2021 yılında ekonomik buhran derinleşmesi, yerel basını belirli günlerde çıkmaya ya da yeni kapanmalara yol açtı. Yerel ve ulusal basında ciddî ekonomik sorunlar devam ediyor. Gazetelerde el değiştirmeler, kapanmalar, gazete sayısı azaltarak ayakta durmaya çalışma ve sonuçta çalışanları işten çıkarmak zorunda kalmalar devam ediyor. TGS’nin SGK’dan edindiği verilere göre ülkemizde 23.306 gazetecinin önemli bölümü zor şartlarda görevini yapıyor. Ya da işsiz. Gazetcilik mezunlarında işsizlik oranı genel işsizlik oranının iki katından fazla duruma erdi” dedi.

Muhalif basına ceza yağıyor

“Resmî ilân bedellerinin olması gereken rakamların çok altında kalması sonucu yerel gazeteler varlıklarını sürdüremeyecek duruma gelirken, ulusal gazetelerde kâğıt fiyat artışı ve diğer matbaa ve genel giderlerle zor şartlarda yayınını sürdürüyor” diyen Gürer, şunları söyledi: “Bu nedenle çok sayıda gazete ya kapanmış ya da daralıp asgari seviyede çalışır duruma gelmiştir. Radyo ve TV’lerde yerel yayın yapanlarında çok zor şartlarda çalışmalarına devam ediyor. Bu durum çalışamayan gazeteci sayısını her geçen gün artırmasına neden oluyor.” Ekonomik sorunların yanı sıra iktidar baskısının da gazetecileri meslekleri adına olumsuz etkileyen önemli bir etken olduğuna işaret eden Gürer, “Diğer taraftan iktidarın hoşuna giden tek yanlı iktidara övgü düzüp yaşanan sorunları gündeme getirmeyen yandaş medya, iktidarın sağladığı destek ile ayakta kalmaya çalışırken, özgür ve tarafsız gazetecilik yapmaya çalışan basın kuruluşları da, eleştirel haberlerinden dolayı resmi ilan kesme cezalarına çarptırılmakta, her türlü baskı uygulanmakta, televizyon kanalları da RTÜK tarafından baskı altında tutulmaktadır” tesbitinde bulundu. 

AKP basın kartlarında da hakkaniyetli değil

Ekonomik baskılar yanında, özgürce çalışma olanağının da sınırlı duruma geldiğini ve AKP iktidarının basın kartları konusunda bile hakkaniyetli olamadığını ifade eden Gürer, bu koşullar altında gerçek manada gazetecilik yapabilmenin zorluğuna rağmen, görevlerini yapmaya çalışan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum” diye konuştu. Ülkemizde baskı altında olmadan, ekonomik sıkıntı yaşamadan, gazetecilik mesleğinin yapılabildiği şartların oluşmasının, her şartta meslek etiğinin korunmasını temenni eden Gürer “Her olumsuzluğu aşarak görevlerini fedakârca yerine getirmeye çalışan tüm gazetecilerin gününü kutluyorum” dedi.

AHMET TERZİ - ANKARA

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