Bahçeli: Kıbrıs’ı ilhak edelim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, KKTC’deki seçim sonuçları ile ilgili açıklamada bulundu.

Bahçeli, “KKTC’deki seçimlerin çok az bir katılımla gerçekleştiğini” kaydederek, “Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır. Seçim sonucu, seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı almalıdır” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

