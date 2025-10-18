"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EKİM 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Türkiye AB’ye girmek istiyorsa...

18 Ekim 2025, Cumartesi 20:05
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Türkiye’nin, ülkesinin tüm dış politika konularında stratejik bir ortak ve iyi bir dost olduğunu, bu durumun da devam edeceğini belirtti.

Bakan Wadephul, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığı’ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Dışişleri Bakanı Wadephul, Türkiye’nin AB üyeliği konusunda, Türkiye’nin ve AB’nin yerine getirmesi gereken görevleri bulunduğunu belirterek, “AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme istiyoruz. Gümrük birliğinin güncellenmesini istiyoruz. Vize serbestisi istiyoruz. Genel olarak olumlu bir gündem istiyoruz. Türkiye gerçekten AB’ye girmek istiyorsa, Almanya’da güvenilir ve dostane bir ortak bulacaktır.” dedi. Türkiye’nin kararlı ve ciddi şekilde AB’ye ilerlemek istediğine dair iradeyi görmenin kendisi için önemli olduğunu dile getiren Wadephul, bu sürecin kolay olmadığını ve birkaç hafta ya da ay içinde tamamlanamayacağını ifade etti.

AA

Okunma Sayısı: 290
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye AB’ye girmek istiyorsa...

    Teslim edilen bazı cenazelerin baş ve göğüs bölgelerinde kurşun izleri var

    BM raportörlerinden Lübnan açıklaması: 'İsrail, ateşkese rağmen neredeyse her gün saldırıyor'

    Mahkemeden ilgili kurumlara: 'CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi durdurulsun' yazısı

    Uluslararası Olimpiyat Komitesinden "iki yüzlü" tavır: Rusya'yı anında men ederken, İsrail'i korumaya devam diyor!

    Kazakistan’da zam yasağı

    2026 bütçesi de faiz lobisine çalışacak

    Vergi yükü vatandaşa, trilyonlar faize

    Ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı

    Arjantin bile başardı: Devlette israfı bitirdi

    Düşük enflasyon hayal, yüksek faiz gerçek

    Gıda silâh olarak kullanılmasın

    İslâm dünyası soykırımın hesabını sormalıydı

    El Cezire spikerinden Gazze ateşkesi yorumu: “Ateşkes şehitlerin, direnen halkın zaferi”

    Meksika'daki selde ölenlerin sayısı 72'ye yükseldi

    "Artık öldürmeyi bırakıp bir anlaşma yapma zamanı geldi"

    MB şikayetçi - BKM'de usulsüzlük soruşturması: BKM Genel Müdürü Baran Aytaş'ın olduğu 7 zanlı tutuklandı

    Bediüzzaman’ın siyasetle ilişkisi-2

    İşkencelerden dolayı artık göremeyen Mahmud Ebu Ful tedavi için destek bekliyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Toplumun temeli aile, yarın Eskişehir’de konuşulacak
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Kazakistan’da zam yasağı
    Genel

    Arjantin bile başardı: Devlette israfı bitirdi
    Genel

    2026 bütçesi de faiz lobisine çalışacak
    Genel

    Mahkemeden ilgili kurumlara: 'CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi durdurulsun' yazısı
    Genel

    Ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı
    Genel

    Vergi yükü vatandaşa, trilyonlar faize
    Genel

    İslâm dünyası soykırımın hesabını sormalıydı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.