Türkiye AB’ye girmek istiyorsa...

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Türkiye’nin, ülkesinin tüm dış politika konularında stratejik bir ortak ve iyi bir dost olduğunu, bu durumun da devam edeceğini belirtti.

Bakan Wadephul, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığı’ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Dışişleri Bakanı Wadephul, Türkiye’nin AB üyeliği konusunda, Türkiye’nin ve AB’nin yerine getirmesi gereken görevleri bulunduğunu belirterek, “AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme istiyoruz. Gümrük birliğinin güncellenmesini istiyoruz. Vize serbestisi istiyoruz. Genel olarak olumlu bir gündem istiyoruz. Türkiye gerçekten AB’ye girmek istiyorsa, Almanya’da güvenilir ve dostane bir ortak bulacaktır.” dedi. Türkiye’nin kararlı ve ciddi şekilde AB’ye ilerlemek istediğine dair iradeyi görmenin kendisi için önemli olduğunu dile getiren Wadephul, bu sürecin kolay olmadığını ve birkaç hafta ya da ay içinde tamamlanamayacağını ifade etti. AA

