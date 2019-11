Risale-i Nur’a tıp gözünden bakacaklar

Risale-i Nur Enstitüsü ve Konya Yeni Asya Temsilciliği tarafından düzenlenen “Risale-i Nur ve Tıp” kongresinde, biri hanımlar masası olmak üzere toplam altı masa etrafında Risale-i Nur’un tıp yaklaşımları ele alınacak.

Risale-i Nur Enstitüsü ve Konya Yeni Asya Temsilciliği tarafından düzenlenen “Risale-i Nur ve Tıp” başlıklı kongre bugün Konya’da başlıyor. Konya Dedeman Otel’de iki gün sürecek olan kongreye 60 civarında tıp ve sağlık alanında akademisyen ve araştırmacının katılması bekleniyor.

Risale-i Nur Enstitüsü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, iki gün sürecek olan programın ilk gününde masa çalışmaları yapılacak. Biri hanımlar masası olmak üzere toplam altı masa etrafında Risale-i Nur’un tıbbî yaklaşımları ele alınacak. Çalışma masalarının Risale-i Nur ve Ruh Sağlığı, Risale-i Nur ve Beden Sağlığı, Risale-i Nur ve Hekimlik, İman Hakikatleri ve Tıp, Risale-i Nur ve Yaradılış masalarıyla birlikte Risale-i Nur Kadın, Ruh ve Beden Sağlığı olarak belirlendiği belirtildi. Risale-i Nurlar ışığında yaradılışın sırları, insanın mahiyeti, tıp biliminin tevhid hakikati açısından değerlendirilmesi, fen bilimleri esma-i Hüsna ilişkisi, Kur’ânî bakış açısıyla genetik ilminin ifade ettiği anlam; hekimlik mesleğinin esası, hastalıkların hikmetleri ve neticesi, ruh ve beden sağlığı, ölüm hakikatı karşısında insan, Sünnet-i Seniyyenin tıbba bakan yönleri gibi birçok konunun masa çalışmalarında müzakere edilmesi bekleniyor. Müzakereler sonunda her masanın kendi konusu ile ilgili sonuç bildirisi hazırlayacağı ve bu bildirilerin yarın yapılacak panel öncesinde kamuoyu ile paylaşılacağı, masalarda sunulan tebliğlerin de Köprü dergisinde yayımlanacağı bildirildi.

BAYRAM HAVASI YAŞANACAK

Kongreyle ilgili Konya Yeni Asya Temsilcisi Said Çamkerten “Risale-i Nur ve Tıp Kongresi”ne ev sahipliği yapmaktan son derece memnun olduklarını ifade ederek herkesi “Söz Asrın Tabibinde” başlıklı panele beklediklerini ifade etti. Risale-i Nurlar’ın her konuda olduğu gibi Tıp alanında da orjinal tesbitleri ihtiva ettiğini söyleyen Said Çamkerten bu tür çalışmaların Risale-i Nurlar’ın daha iyi anlaşılmasına ve ilim dünyasına aktarılmasına vesile olacağını kaydetti. Risale-i Nur Enstitüsü’yle birlikte yaklaşık altı ay önce çalışmalara başladıklarını belirten Çamkerten şunları söyledi: “Konya olarak daha önce ‘Konya Buluşmaları’ adı altında yaptığımız çalışmalara bu Kongreyi de ekleyebiliriz. Bu tür programları Nur Talebelerinin bayramı olarak değerlendiriyoruz. Zira Nur Talebeleri bu tür vesilelerle bir araya gelerek adeta bir bayram havası yaşıyorlar. Bu sene Ankara’da izin verilmeyen Bediüzzaman Mevlidi’nde estirmek istediğimiz bayram havasını bu kongre sayesinde Konya’ya taşıyoruz. İnanıyoruz ki Türkiye’nin her yerinden gelen Nur Talebeleri uhuvvet ve muhabbet iklimini burada herkese yaşatacaktır. Bu iklimin ülkemize ve İslâm âlemine hâkim olması en büyük temennimizdir. Bu tür programlar buna vesile olacak inşaallah.”

KONTV’DEN NAKLEN YAYIN

Çamkerten sözlerini şöyle sürdürdü: “Kongreye dâvet noktasında Konya’daki bir çok sivil toplum kuruluşuyla temasa geçtik. Üniversite camiasından, iş, siyaset ve basın dünyasına kadar bir çok yere dâvetiyelerimizi ulaştırdık. “Söz Asrın Tabibinde” başlığını taşıyan pırıl pırıl afişlerimizle, bilboardlarla Konyamızın dört bir yanını süsledik. Bediüzzaman’ın sesinin her yerden duyulmasını istedik. İnşallah öyle de olacak. Pazar günü çok değerli isimlerin katılacağı panelimiz inşallah KonTV’den ve EuronurTV’den de naklen yayımlanacak. Herkesi panelimize bekliyoruz.”