Risale-i Nur'a yasak hukuktan döndü

Tataristan Yüksek Mahkemesi, Rus yerel mahkemesinin Risale-i Nurları yasaklama kararını bozdu. yüksek mahkeme bozma kararında aihm kararlarıNI ve aihs’i gerekçe gösterdi.

RİSALE-İ NUR YASAKLANAMAZ

TATARİSTAN Yüsek Mahkemesi, yerel mahkemenin “aşırılık içeriyor” iddiasıyla yasakladığı Risale-i Nurlar ile ilgili kararını bozdu. Yüksek Mahkeme bozma kararında AİHM’in 2018 yılında Rusya’da Risale-i Nur’un yasaklamasına karşı verdiği kararını dikkate aldı.

SAVUNMANIN İTİRAZI KABUL EDİLDİ

avukat Ruslan Nagiyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yüksek Mahkeme’nin kararını verirken, bilirkişi raporlarının olmamasını, mahkeme heyetinin Türkçe eserler hakkında Türkçe bilmeden karar vermesini, AİHM ve AİHS’i gözettiğini yazdı.

***

Risale-i Nur’a yasaklama kalktı

Tataristan Yüksek Mahkemesi, Naberezhnye Chelny mahkemesinin Said Nursî’nin eserleri olan Risale-i Nur Külliyatı hakkındaki yasaklama kararını bozdu.

Tataristan’daki mahkemede Risale-i Nur okudukları için mahkemeye verilenleri savunan Avukat Ruslan Nagiyev, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla, Tataristan Yüksek Mahkemesi’nin verdiği kararı duyurdu. Yüksek mahkeme daha önce bir yerel mahkemenin Bediüzzaman Said Nursî’nin eserleri olan Risale-i Nur Külliyatı hakkındaki yasaklama kararını bozdu. Avukat Ruslan Nagiyev’in mesajı şöyle: “İtirazlarımızda, Naberezhnye Chelny (Tataristan Cumhuriyeti’nin ikinci büyük şehri) Mahkemesi’nin kararını desteklemek üzere, psikolojik, dilî ve dinî çalışmaların komisyonu hakkındaki uzmanların görüşünün başka bir ceza dâvâsının materyallerine dayandığını belirttik.

“Bu sonuç, tek taraflı olarak yapıldığından, CAS RF’nin 77-83. sürece katılanlar, uzmanlara itiraz etme, sorularını uzmana sorma, belirli bir kurumda ve belirli uzmanların yetkinliği ile ilgili olarak bir sınavın atanmasına itiraz etme hakkından ve fırsatından mahrum edildi (maddenin 4. bölümü). CAS RF’nin 77’si).

“Yukarıdaki sonucun ceza dâvâsında mahkeme tarafından değerlendirilmediği göz önüne alındığında, bu sonuç karara dayanak olarak kullanılamaz, çünkü bu durumda yargılamanın çabukluğu ilkesi hakime bir takım görevler yükler. (CAS RF’nin 78. maddesi) ihlâl edilecektir.

Manevi zararı tazmin edecek

“Kararın gerekçe kısmı, belirli bir yayının belirli sayfalarını gösteren ve bu yayınların aşırılıkçı ve nefret uyandıran olarak sınıflandırılabileceğini belirten ifadeler, cümleler, paragraflar, ifade eden her yayının belirli bir analizini ihtiva etmemektedir. Ayrıca yayınlar Türkçe yazılmış, kitapların Rusça tercümeleri mahkemeye sunulmadığı için hâkim bu kitapları Türkçe bilmeden okuyamamış ve kitaplarda aşırılık belirtilerinin olup olmadığına karar veremezdi. Naberezhnye Chelny Mahkemesi’nin kararı, Rusya Federasyonu Anayasası’nın 29. Maddesini, Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi Genel Kurulu’nun 10 Ekim 2003 N 5 Kararının 9. paragrafının 3. paragrafını, 9. Madde hükümlerini ihlâl ediyor ve AİHS’nin 10. Maddesi, daha önceden beri AİHM, Türk ilahiyatçı Said Nursî’nin kitaplarının “Risale-i Nur” koleksiyonundan yasaklanmasına ilişkin iki dâvânın değerlendirilmesi sonucunda Rus mahkemelerinin verdiği kararlarla, Sanat’ı ihlâl ettiler. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. maddesi ifade özgürlüğünü garanti altına almaktadır. Rusya, başvuranlardan birine manevî zararı tazmin etmek zorunda kalacaktır. (şikayet Ibragimov ve Diğerleri / Rusya no. 1413/08, no. 28621/11)”