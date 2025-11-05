Trump: Mamdani kazanırsa fonları kısarım

ABD Başkanı Donald Trump, “komünist” olarak nitelendirdiği Demokrat aday Zohran Mamdani’nin yaklaşan belediye başkanlığı seçimlerini kazanması halinde New York şehrine federal fonları ciddi şekilde “kısacağı” uyarısında bulundu.
Mamdani, New York'un ilk Müslüman Belediye başkanı oldu
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, “Komünist aday Mamdani New York Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanırsa, gerekli olan asgarî miktar dışında federal fon sağlama ihtimalim çok düşük, çünkü komünist bir yönetim altında bu bir zamanlar muhteşem olan şehrin başarı şansı, hatta hayatta kalma şansı sıfır! Komünist bir yönetimle durum daha da kötüye gidebilir” ifadelerini kullandı.
AA