Sadece yüzde 39 politikalardan memnun

Araştırma şirketi Akademetre, COVID-19 krizi ile mücadele döneminde toplumun bu zorlu süreci nasıl yönettiğini ve sürece adaptasyon sağlamada geliştirdiği davranışları tespit edebilmek adına “Koronavirüs sürecinin devlet politikalarına bakışı” konulu bir araştırma gerçekleştirdi.

Türkiye geneli 25 ilde toplam 1950 kişi ile görüşülerek oluşturulan araştırma sonuçlarına göre, kamuoyunun yüzde 39,5’i Koronavirüs ile mücadelede Devlet Politikalarını başarılı bulurken, yüzde 37’si başarılı bulmamaktadır. Araştırmada, bu süreçte Millî Eğitim Bakanı’nın aldığı önlemleri yeterli bulma derecesi yüzde 64 ile en yüksek orandadır. Yüzde 47 ise Sağlık Bakanlığı’nın aldığı önlemleri yeterli bulmaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı’nın aldığı önlemleri yeterli bulma düzeyi çok düşüktür. Toplumun neredeyse tümü , Koronavirüs salgını döneminde sokağa çıkma yasağı uygulamasını desteklemektedir. Toplumun yarıya yakın bir bölümü, sokağa çıkma yasağının 1 ay boyunca her gün uygulanması gerektiğini düşünmektedir. Her 5 kişiden 1’i, sokağa çıkma yasağının salgının artmasına bağlı biçimde belli günler uygulanması gerektiğini düşünürken; her 10 kişiden 1’i de sokağa çıkma yasağının her hafta sonu uygulanması gerektiğini düşünmektedir.

İstanbul – Yeni Asya