Türkiye’nin yanı sıra ABD, Almanya, Fransa, Japonya, İngiltere, İtalya ve Yunanistan’ın da aralarında bulunduğu 16 ülkeden 806 avukat, ‘savaşsız ve sınırsız bir dünya’ çağrısı yaptı. Duvar’ın haberine göre, Avukatlar göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamalara bir an önce son verilmesini istedi. Göçmenlerin Türkiye ve Yunanistan sınırlarında maruz kaldığı insanlık dışı uygulamalar, bütün dünyadan yüzlerce hukukçunun imza attığı bir kampanyayla kınandı.

Yaşama güvenliği bir an önce sağlansın

Her iki ülke sınırlarında yaşananlarla uluslar arası hukuk ve insan haklarının ayaklar altına alındığının belirtildiği açıklamada, Türkiye ve diğer devletlere, Suriye’den çekilme ve savaş politikalarından vazgeçme çağrısı yapıldı: “Egemenlerin paylaşım savaşları sonucu yaşadıkları toprakları terk etmek zorunda kalan dünyanın çeşitli halklarından mülteciler, bugün, Ege’nin iki yakası arasında yaşama mücadelesi vermektedir. Bu tablonun ortadan kalkması için âcilen savaş ve sınır politikalarına son verilmeli, bu politikalar için mültecilerin şantaj unsuru olarak kullanılmasından, mültecilere yönelik fizikî ve öldürmeye dönük saldırılardan vazgeçilmelidir. Bu sebeplerle bizler, aşağıda imzası bulunan avukatlar olarak, yaşanan gelişmeler karsısında, herkesi, devletlerin savaş ve sınır politikalarına karşı olmaya çağırıyor ve şunları talep ediyoruz: Türkiye ve diğer devletler, Suriye’den bir an önce çekilsin; savaş politikalarından vazgeçilsin. Mültecilerin hayatının pazarlık aracı olarak kullanılmasına derhal son verilsin ve mültecilerin yaşama güvenliği bir an önce sağlansın.”

İsveçli papaz Müslüman oldu

İsveç’in Jönköping şehrinde 30 yıl papazlık yapan 76 yaşındaki Leif Skjetne, Müslüman olduğunu duyurdu.

İsveç Dagens gazetesine açıklamalarda bulunan Skjetne,”2 yıl önce Fas’a yerleşerek adımı Ahmet olarak değiştirmiştim. Geçen ay da Müslüman olmaya karar verdim” ifadelerini kullandı. İsveç Kilise Birliği’ne istifasını sunduğunu aktaran Skjetne, 2015 yılında 18 yaşındaki bir sığınmacı çocuğun İsveç’te bakımını üstlendiğini, onunla birlikte hayatının değiştiğini dile getirdi. Faslı sığınmacı çocuğun 2018 yılında sınır dışı edildiğini ve onun arkasından Fas’a yerleşme kararı aldığını vurgulayan Skjetne, şunları kaydetti: “Önce Müslüman olmayı düşünmedim, Fas’a yerleştiğim için adımı Ahmet olarak değiştirmiştim. Adımı değiştirdikten iki yıl sonra da araştırarak Müslüman olmaya karar verdim.” Stockholm – aa